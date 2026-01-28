Wyczekany turnus zmienił się w koszmar. Senior opisał pobyt w sanatorium

Leczenie w sanatorium cieszy się popularnością w szczególności wśród osób starszych, które po latach pracy chcą w końcu zrelaksować się i zadbać o swoje zdrowie w dedykowanym ku temu miejscu. Turnusy są więc idealnym na to pomysłem i zazwyczaj spełniają oczekiwania pacjentów. Niestety zdarza się również, że kuracjusze wracają z uzdrowisk załamani. Tak też było w przypadku seniora, który pod koniec 2025 roku udał się na turnus do Cieplic-Zdroju.

Turnus okazał się koszmarem

Jak podaje portal Fakt.pl, pewien senior na jednej z grup na Facebooku postanowił podzielić się swoimi wrażeniami po zakończonym turnusie. Mężczyzna przebywał w znanym obiekcie w Cieplicach-Zdroju, ale najprawdopodobniej już nigdy tam nie wróci. Dlaczego? Okazuje się, że warunki w sanatorium nie spełniły oczekiwań pacjenta.

W grudniu ubiegłego roku przebywałem w Cieplicach Zdroju. Serdecznie nie polecam wyboru tego miejsca. Temperatura w pokoju nie przekraczała 18 st. C. natomiast w łazience 16 st. C. Gorąca woda czerpana jest ze źródeł termalnych fluorowo-krzemowych i bardzo nieprzyjemnie pachnie [...] - relacjonował kuracjusz, cytuje portal Fakt.pl.

Temperatura w pokoju oraz wody nie była jedynym problemem. Senior zwrócił również uwagę m.in. na zabiegi, które są wykonywane w innym budynku czy godziny pracy rejestracji.

Zabiegi wykonywane są w Domu Zdrojowym oddalonym od pawilonu o około 200 metrów. Recepcja czynna do godz. 22.00, w nocy nikogo nie ma. Jedynie co można polecić to posiłki, ale ogólnie nie polecam - pisał kuracjusz.

Czy więc właśnie tak wygląda współcześnie sanatoryjna rzeczywistość? Niestety, w niektórych obiektach warunki i procesy organizacji turnusów nie są na najwyższym poziomie, lecz z pewnością sanatoria robią co mogą, by spełniać oczekiwania kuracjuszy.

Uzdrowisko Cieplice [ZDJĘCIA]

Uzdrowisko Cieplice - tu wypoczywali arystokraci

Historia uzdrowiska Cieplice-Zdrój sięgają już XIII wieku, więc miejscowość ma naprawdę długą historię. Mało kto o tym wie, ale to właśnie tutaj wypoczywali ważni monarchowie i arystokraci tacy jak np. Johann Wolfgang Goethe, król Prus Fryderyk Wilhelm III czy prezydent USA John Quincy Adams.

Jakie choroby leczy się w Cieplicach-Zdroju?

W Cieplicach-Zdroju leczy się m.in.:

Choroby układu ruchu, ortopedii i reumatologii

Schorzenia układu moczowo‑nerkowego

Choroby okulistyczne

Schorzenia neurologiczne

Choroby górnych dróg oddechowych.