Ukradł z kościoła gitarę! Po chwili wrócił po rower, bo piesza ucieczka była niewygodna

Wyniósł z kościoła gitarę, a po chwili wrócił po rower

Do zdarzenia doszło w jednym z kościołów na terenie Oleśnicy. Do świątyni wszedł 26-latek. Podczas krótkiego spaceru zauważył pozostawiony futerał z gitarą. Rozejrzał się dookoła, upewnił się, że nikogo nie ma w pobliżu i postanowił wykorzystać okazję. Zabrał instrument i opuścił kościół.

Po chwili uznał jednak, że piesza ucieczka z gitarą nie jest zbyt wygodna. Przypomniał sobie, że w kościele widział również rower. Wrócił więc do środka, zabrał jednoślad i dopiero wtedy ruszył w dalszą drogę z łupem.

- Wiedząc, iż w Oleśnicy jest dość rozpoznawalny postanowił właśnie tym rowerem udać się do oddalonej o 30 km miejscowości, aby spieniężyć gitarę w lombardzie. Niestety dla niego próba sprzedaży gitary nie powiodła się. Po pokonaniu wielu kilometrów jednośladem mężczyzna wybrał inny środek transportu, a rower pozostawił na jednym z osiedli - informuje mł. asp. Karolina Walczak, KPP w Oleśnicy.

Kamery zdradziły złodzieja z kościoła. 26-latek szybko wpadł

Wkrótce po kradzieży oleśniccy policjanci otrzymali zgłoszenie o zniknięciu przedmiotów ze świątyni. Sprawą zajęli się funkcjonariusze wydziału kryminalnego, którzy natychmiast rozpoczęli działania mające ustalić sprawcę i odzyskać skradzione rzeczy. Przełomowe okazało się nagranie z monitoringu, na którym widać było wizerunek mężczyzny.

- Policjanci podczas poszukiwań mężczyzny sprawdzili pobliski teren i odnaleźli również skradziony rower. Ustalenie, gdzie przebywa sprawcy było już tylko kwestią czasu. Kryminalni szybko zatrzymali 26-letniego mieszkańca powiatu oleśnickiego jako osobę odpowiedzialną za kradzież. Mężczyzna przyznał się do popełnionego czynu - dodaje mł. asp. Karolina Walczak.

Straty spowodowane przez złodzieja oszacowano na około 3,5 tysiąca złotych. Funkcjonariusze wciąż prowadzą działania, aby odnaleźć skradzioną gitarę. O dalszym losie zatrzymanego zdecyduje sąd. Ze względu na wartość skradzionych rzeczy 26-latek odpowie za przywłaszczenie cudzej własności, za co grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

