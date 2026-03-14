Duży pożar pod Wrocławiem. Ogień tuż obok domów! Na miejscu jest 13 jednostek straży pożarnej

W Ślęzie pod Wrocławiem doszło do pożaru gazu z uszkodzonego gazociągu.

Na miejscu pracuje 13 zastępów straży pożarnej, zabezpieczając teren.

Nikt nie został ranny, a ewakuacja mieszkańców nie była konieczna.

Ogień z uszkodzonego gazociągu pod Wrocławiem. Na miejscu kilkanaście zastępów straży

Aż 13 zastępów straży pożarnej zostało skierowanych do miejscowości Ślęza pod Wrocławiem, gdzie doszło do pożaru gazu po uszkodzeniu gazociągu. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał i nie było potrzeby ewakuowania mieszkańców okolicznych domów.

Jak przekazał dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratowniczej PSP we Wrocławiu, ogień pojawił się w miejscu, gdzie z uszkodzonego gazociągu średniego ciśnienia ulatnia się gaz. Pożar wybuchł w pobliżu budynków mieszkalnych.

Na miejscu pracują strażacy, którzy zabezpieczają teren zdarzenia, a pogotowie gazowe prowadzi działania mające na celu usunięcie awarii.

Według wstępnych ustaleń instalacja została najprawdopodobniej uszkodzona podczas wykonywania prac ziemnych. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, a mieszkańcy pobliskich domów nie musieli być ewakuowani.

