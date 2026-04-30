Do zaskakującego zatrzymania doszło w minioną niedzielę, 26 kwietnia, w centrum Wrocławia. Poszukiwany za przestępstwo o charakterze seksualnym 44-letni mieszkaniec Świdnicy został schwytany dzięki spostrzegawczości policjanta, który był w czasie wolnym od służby. Mężczyźnie grozi teraz nawet 8 lat więzienia.

Rozpoznał poszukiwanego podczas zakupów

Funkcjonariusz z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu spędzał niedzielne popołudnie na zakupach z rodziną. W jednym ze sklepów w galerii handlowej jego uwagę przykuł mężczyzna, którego wygląd idealnie pasował do wizerunku osoby poszukiwanej w związku z napaścią seksualną. Do zdarzenia doszło w połowie marca w jednym z pojazdów komunikacji miejskiej. Policjant, nie wahając się ani chwili, po potwierdzeniu swoich podejrzeń, podjął interwencję. W ujęciu 44-latka pomogli mu pracownicy ochrony obiektu.

Współpraca funkcjonariuszy po służbie

Jak się okazało, na miejscu pojawił się również inny funkcjonariusz, który także był w czasie wolnym. Był to policjant z Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście, który prowadził czynności operacyjne w sprawie przestępstwa w tramwaju. Dzięki temu, że obaj funkcjonariusze współpracowali ze sobą już wcześniej, ich działania były skoordynowane.

- Dzięki zaangażowaniu w działania obu policjantów oraz wcześniejszemu zapoznaniu się z wizerunkiem sprawcy, policjant bez trudu rozpoznał mężczyznę na terenie galerii handlowej, co przyczyniło się do jego szybkiego zatrzymania

- przekazuje asp. szt. Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Co grozi zatrzymanemu? Policja komentuje

Zatrzymany 44-latek został przewieziony do Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście.

- Zatrzymany trafił do policyjnego pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Sprawca usłyszał zarzut dopuszczenia się innej czynności seksualnej, za które grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 8

- dodaje policjantka.

Mieszkaniec Świdnicy nie uniknie teraz odpowiedzialności za swoje czyny. Prokuratura i policja zgromadziły materiał dowodowy, który pozwolił na postawienie mu surowych zarzutów.