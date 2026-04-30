Gitarowy Rekord Świata we wrocławskim Rynku

Zgodnie z wieloletnią tradycją, 1 maja centrum wydarzeń przeniesie się na wrocławski Rynek, gdzie zorganizowana zostanie kolejna odsłona Gitarowego Rekordu Świata. Uczestnicy, którzy opanowali pięć podstawowych akordów na gitarze, banjo czy ukulele, będą mieli okazję dołączyć do wspólnego grania utworu „Hey Joe”. Działalność miasteczka festiwalowego rozpocznie się już od godziny 10:00.

Osoby preferujące aktywność fizyczną będą mogły skorzystać z oferty wrocławskiego Spartana, który właśnie w majówkę inauguruje sezon letni. Od samego rana udostępnione zostaną korty, zlokalizowane przy ulicach Lubińskiej, Spiskiej oraz Pułtuskiej. Będzie to doskonała szansa na rozruszanie się po okresie zimowym i spędzenie czasu na świeżym powietrzu.

Wydarzenia na Partynicach z okazji długiego weekendu

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych na Partynicach zaoferuje trzydniowy program (od 1 do 3 maja) i stanie się miejscem rozrywki dla całych rodzin, jak przekazali organizatorzy.

1 maja: oficjalna inauguracja sezonu, obejmująca osiem wyścigów, a także występ jazzowy i możliwość zwiedzania obiektów stajennych.

2 maja: debiutancki Bieg Partynicki oraz specjalna strefa wypoczynkowa z oprawą muzyczną.

3 maja: uroczyste zakończenie z festiwalem kulinarnym, stoiskami z designem oraz rozległym piknikiem.

Pokazy multimedialne na wrocławskiej Pergoli

Zimowa przerwa dobiegła końca i na Pergolę powraca popularna Fontanna Multimedialna. W harmonogramie przewidziano prezentację takich spektakli jak „Mikro&Makro Kosmos”, „Katedra Demokracji”, „Cztery Żywioły” czy „Pixar: Lato Przyjaźni”. Standardowe pokazy zaplanowano od 10:00 do 17:00 o pełnych godzinach, natomiast wieczorne seanse specjalne odbędą się o 21:00 i 21:40.

Dodatkowo, od południa na terenie Pergoli funkcjonować będzie profesjonalny punkt gastronomiczny serwujący potrawy z grilla. Przedstawiciele miasta zwracają jednak uwagę na obowiązujące przepisy: w tym miejscu zakazane jest korzystanie z prywatnego sprzętu do grillowania. Rozpalanie własnych ognisk jest dozwolone wyłącznie w specjalnie wyznaczonych do tego strefach.

Wystawy w Ogrodzie Botanicznym i Centrum Historii Zajezdnia

Miłośnicy przyrody i pięknych widoków będą mogli podziwiać Iluminacje Tulipanowe w Ogrodzie Botanicznym. Wieczorne ekspozycje tych kwiatów potrwają do 10 maja, a zwiedzający będą mogli przebywać na terenie ogrodu aż do godziny 22:00.

Natomiast Centrum Historii Zajezdnia przygotowało ofertę łączącą edukację z rozrywką. Zaledwie za złotówkę będzie można zobaczyć ekspozycję „Wrocław 1945-2016”, wziąć udział w przejażdżce zabytkowym autobusem typu „Ogórek” oraz dołączyć do zajęć kulinarnych.

Muzyka i sport podczas wrocławskiej majówki

W trakcie długiego weekendu nie zabraknie również propozycji dla miłośników różnych gatunków muzycznych:

2 maja (Centrum Koncertowe A2): występ grupy Alestorm, grającej piracki folk metal.

2 maja (Zaklęte Rewiry): koncert formacji The Exploited, znanej z punkrockowych brzmień.

3 maja (Zaklęte Rewiry): elektroniczna muzyka w wykonaniu KOSHEEN.

Z kolei fani sportu żużlowego powinni 3 maja wybrać się na Stadion Olimpijski, gdzie odbędzie się mecz Ekstraligi pomiędzy Betard Spartą Wrocław a FOGO Unią Leszno. W celu usprawnienia komunikacji, władze miasta zdecydowały o uruchomieniu dodatkowej linii tramwajowej T3.

Odpoczynek nad wodą w Kopalni Wrocław w Paniowicach

Dla osób pragnących uniknąć miejskiego hałasu, w odległości dwóch kilometrów od granic Wrocławia znajduje się Kopalnia Wrocław - Strefa Wakacji w Paniowicach. Miejsce to przygotowało na majówkę bogatą ofertę rekreacyjną.

- Pogoda zapowiada się piękna. Macie już plany? Jeśli nadal się zastanawiacie albo szukacie miejsca, w którym naprawdę odpoczniecie, to mamy dla Was coś idealnego. Kopalnia Wrocław - Strefa Wakacji w Paniowicach zaprasza Was na majówkę, pełną luzu, relaksu i dobrej zabawy. 1-3 maja 2026 od 09:00 do 20:00/ Wyobraźcie sobie: słońce, plaże, ogromna zielona przestrzeń i woda szumiąca w tle… Koc, grill, przyjaciele, śmiech dzieci, pies biegający po trawie... bez pośpiechu, bez napięcia. Po prostu czas dla siebie i dla bliskich

- tak do odwiedzin zachęcają przedstawiciele Kopalni Wrocław.

Oto co przygotowano dla odwiedzających:

Plenerowe grillowanie - wystarczy przynieść własny prowiant, stanowiska będą gotowe do użytku.

Relaks nad brzegiem wody oraz możliwość wypożyczenia desek SUP i kajaków.

Strefa wędkarska - działająca na zasadzie "złów i wypuść", dostępna wyłącznie podczas majówki.

Specjalna przestrzeń dla czworonogów oraz Camper Park dla miłośników caravaningu.

Stałe atrakcje dostępne we Wrocławiu

Podczas całego długiego weekendu turyści i wrocławianie będą mogli również korzystać ze standardowych, popularnych miejsc na mapie miasta: