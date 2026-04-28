Po chłodnym początku wiosny, długo wyczekiwana majówka przyniesie do Polski prawdziwe, letnie temperatury. Synoptycy zapowiadają, że w najbliższych dniach możemy spodziewać się znaczącego wzrostu słupków rtęci, a w niektórych regionach kraju upał będzie naprawdę odczuwalny. Warto przygotować się na słoneczne dni i przyjemne ciepło, które zachęci do wypoczynku na świeżym powietrzu.

Kiedy zacznie się ocieplenie?

Zgodnie z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, znaczące ocieplenie rozpocznie się już 1 maja. To właśnie wtedy, na zachodzie i południowym zachodzie Polski, temperatury mogą wzrosnąć do przyjemnych 22 stopni Celsjusza. To jednak dopiero początek, gdyż kolejne dni majówki mają przynieść jeszcze wyższe wartości.

Gdzie będzie najcieplej podczas majówki?

Prawdziwe apogeum upałów spodziewane jest w kolejnych dniach długiego weekendu. Już 2 i 3 maja, na południowym zachodzie Polski - w tym w woj. dolnośląskim i lubuskim - termometry mogą wskazać nawet 28 stopni Celsjusza! Bardzo ciepło będzie również w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, gdzie prognozowane jest 26 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach kraju temperatura będzie oscylować w okolicach 20 stopni.

Na przykład w stolicy, w niedzielę 3 maja, przewidywane jest 25 stopni Celsjusza. Trend wysokich temperatur utrzyma się także w dniach po majówce, a najcieplej nadal będzie na południowym zachodzie, gdzie słupki rtęci pokażą od 26 do 27 stopni Celsjusza. Spadek temperatury na terenie całego kraju przewidywany jest dopiero na czwartek, 7 maja.

Co mówią eksperci? Łowcy Burz ocieplają prognozy

Jeszcze niedawno przewidywania na długi weekend nie były optymistyczne, ale dane uległy diametralnej zmianie. Potwierdzają to również Polscy Łowcy Burz, którzy zauważają, że po fali arktycznego chłodu, czas na zmianę cyrkulacji.

- Obecnie trwa spore ochłodzenie. Do Polski napływa masa powietrza arktycznego morskiego, co przekłada się na wyraźny chłód. W ostatnich dniach było także dość wietrzenie, a miejscami troszkę popadało i nawet zagrzmiało. Ale co dalej, co z tą pogodą w majówkę? Do niedawna modele sugerowały raczej nieprzyjemną, niezbyt grillową pogodę, ale od jakiegoś czasu się to zmieniło. Od kilku aktualizacji (tzw. uruchomień modelu) wskazują, że majówka upłynie z dość ciepłą aurą. ECMWF wskazuje, że możliwe jest nawet 23-27*C.

- czytamy na profilu Polscy Łowcy Burz.

Uwaga na lokalne burze

Pod koniec majówki (3-4 maja) niebo może się nieco zachmurzyć, a w niektórych miejscach mogą wystąpić zjawiska gwałtowne.

"Zachmurzenie umiarkowane i duże, na południowym wschodzie małe. Na północy, zachodzie i w centrum, miejscami przelotne opady deszczu i lokalne burze (...)"

- zapowiada IMGW.