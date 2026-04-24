Dolnośląskie miasto słynące z wód leczniczych stale się rozwija i przygotowuje dla swoich gości niezwykłą niespodziankę. Inwestycja powstająca w Kudowie-Zdroju z pewnością przyciągnie jeszcze więcej turystów poszukujących ciekawych miejsc do relaksu na łonie natury.

Nowa atrakcja, której budowa właśnie dobiega końca, to imponująca drewniana promenada. Jej konstrukcja nie jest przypadkowa - falująca linia pomostu ma idealnie współgrać z otoczeniem. "Na naszym stawie powstanie spacerowa promenada o długości 180 m, która połączy oba brzegi zbiornika. Realizowana w ramach polsko-czeskiego projektu „Balneum Glacensis”"

Takie informacje przekazał Urząd Miejski w Kudowie-Zdroju. Ścieżka o szerokości dwóch i pół metra posłuży nie tylko do przemieszczania się, ale stanie się doskonałą strefą odpoczynku. Goście kurortu zyskają możliwość oglądania kwitnących lilii wodnych, a dodatkowe nasadzenia roślinności nadadzą tej przestrzeni unikalny charakter.

Kudowa-Zdrój zyska oświetloną promenadę na stawie

Zasadniczy zarys nowej kładki jest już doskonale widoczny, a wykonawca skupia się na pracach wykończeniowych. Ostateczny charakter tego miejsca ukształtują wkrótce elementy małej architektury, które dopełnią całą kompozycję przestrzenną.

"Budowla połączyła dwa przeciwległe brzegi, wijąc się na kilkudziesięciometrowej długości. Zostanie udostępniona niebawem, ale jeszcze wymaga wykonania prac z zakresu tzw. małej architektury. Pojawią się na niej ławeczki, kwiaty, zostanie oświetlona."

- informuje lokalny serwis dkl24.pl. Światła odbijające się w wodzie zagwarantują romantyczny klimat, co z pewnością zostanie docenione przez starszych kuracjuszy oraz pary szukające klimatycznych miejsc.

Projekt polsko-czeski w uzdrowisku Kudowa-Zdrój

Konstrukcja budowana na stawie to zaledwie jeden z elementów szerszego planu ożywienia ruchu turystycznego na granicznym terytorium. Przedsięwzięcie to wykracza poza zwykłe poprawienie estetyki przestrzeni miejskiej. Oficjalne dokumenty jasno określają założenia tej inwestycji:

"Głównym celem projektu jest nawiązanie do rozpoczętej współpracy i zintensyfikowanie powiązań czesko-polskiego lecznictwa uzdrowiskowego z wykorzystaniem potencjału unikatowych wód mineralnych, zwiększenie liczby odwiedzających region, ożywienie i uatrakcyjnienie obiektów dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz terenów i parków uzdrowiskowych partnerów projektu."

W ramach tego samego programu goście odwiedzający pogranicze sprawdzą swoje siły w nietypowej grze w terenie zatytułowanej „Przemytnik w uzdrowisku”. Zabawa ma na celu zacieśnianie turystycznych relacji między ośrodkami w Polsce i Czechach.

Historia i Park Zdrojowy w Kudowie-Zdroju

Budowany pomost stanowi kolejny argument za zaplanowaniem pobytu w tym dolnośląskim mieście, które słynie z wielowiekowej tradycji leczniczej. Centralnym punktem kurortu pozostaje zabytkowy Park Zdrojowy ulokowany pod górą Parkową, funkcjonujący nieprzerwanie od osiemnastego stulecia. Na jego terenie znajduje się słynna Pijalnia Wód Mineralnych, gdzie turyści mogą próbować dwóch rodzajów prozdrowotnych wód. Ich niesamowite działanie doceniano już setki lat temu. W 1622 roku kronikarz Aelurius notował na temat lokalnych źródeł:

"dobra w smaku, która uważana była za zdrową i leczniczą i używana w dużych ilościach, była ona nad wino przekładana".

Pstrążna i Góry Stołowe to kolejne atrakcje regionu

Podczas wizyty w uzdrowisku należy koniecznie zajrzeć do Pstrążnej, gdzie funkcjonuje interesujące Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego. Placówka działająca od 1984 roku na górskim zboczu pozwala gościom na fascynującą podróż w czasie. Na terenie skansenu udostępniono w pełni umeblowane dawne chałupy, zabytkową kuźnię oraz wiatrak zapewniający doskonały punkt widokowy. Taka wycieczka to doskonała edukacja historyczna dla młodzieży i chwila nostalgii dla dorosłych. Warto też pamiętać, że Kudowa-Zdrój leży u stóp magicznych Gór Stołowych, które gwarantują miłośnikom wędrówek dziesiątki kilometrów zjawiskowych ścieżek.