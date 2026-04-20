Ten region Polski bije rekordy! 20 milionów turystów w jeden rok

DOT podaje najnowsze statystyki turystyczne
Południowo-zachodnia część naszego kraju notuje niespotykane dotąd wzrosty zainteresowania wśród podróżnych. Polska Agencja Prasowa donosi, że w ubiegłym roku Dolny Śląsk przyciągnął imponującą liczbę 20 milionów turystów, co stanowi absolutny rekord, detronizujący świetne wyniki z 2019 roku. Jakub Feiga z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej wyjaśnia, że oficjalne raporty Głównego Urzędu Statystycznego wskazują jedynie na 5 milionów przyjezdnych oraz 12 milionów udzielonych noclegów, pomijając przy tym ogromną część faktycznego ruchu.
Eksperci z DOT postanowili przeanalizować sygnały generowane przez smartfony użytkowników, dzięki czemu udało im się nakreślić zdecydowanie dokładniejszy obraz zachowań wczasowiczów.
- Te badania wskazują, że w ubiegłym roku na Dolny Śląsk - pomijając osoby, które tylko przejeżdżały przez nasz region - przyjechało 20 mln ludzi
Szef organizacji sprecyzował w wypowiedzi dla agencji PAP, że ta kalkulacja obejmuje osoby wpadające na jednodniowe wycieczki, a także tych podróżnych, którzy zdecydowali się spędzić na miejscu znacznie więcej czasu.
Wrocław, Jelenia Góra i kłodzkie uzdrowiska napędzają turystykę
Stolicę województwa dolnośląskiego zdecydowanie można uznać za główny punkt docelowy większości wycieczek. Do samego Wrocławia zawitało ponad 7 milionów podróżników, podczas gdy miejscowy port lotniczy odprawił rekordowe 5 milionów pasażerów. Zaraz za tą metropolią w rankingu popularności uplasowały się malownicze tereny powiatu karkonoskiego z Jelenią Górą na czele, a tuż za nimi uzdrowiskowy i pełen górskich szczytów powiat kłodzki. Według dyrektora Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej wymienione lokalizacje stanowią trzon całej branży w tej części kraju.
- Te trzy miejsca odpowiadają za około 80 proc. ruchu turystycznego w regionie
- podsumował dominację tych ośrodków miejskich wypowiadający się Jakub Feiga.
Turyści z Niemiec i Czech zachwyceni polskimi zabytkami
Nasi najbliżsi sąsiedzi coraz częściej obierają kierunek na polskie miejscowości. Obywatele Czech zrezygnowali z masowych wyjazdów do śródziemnomorskich kurortów i teraz to właśnie województwo dolnośląskie stało się ich głównym celem urlopowym. W rozmowie z Polską Agencją Prasową Jakub Feiga zdradził powody tej nagłej zmiany dotychczasowych trendów.
"Czesi bardzo długo do nas nie przyjeżdżali, wybierali kraje południa Europy. I od pandemii na nowo odkrywają nasz kraj. Szczególnie upodobali sobie nasze zamki, a najlepiej takie, w których mogą przenocować i zjeść"
Wczasowicze zza zachodniej granicy również zdecydowali się na całkowitą zmianę swoich wakacyjnych priorytetów. Koszty przestały odgrywać główną rolę podczas planowania wyjazdów, a niemieccy goście zwracają obecnie uwagę przede wszystkim na wysoki standard obsługi, co trafnie zauważył przewodniczący DOT.
"Przyjeżdżają z przekonaniem, że będzie tanio, a wracają z przekonaniem, że jest tu dobrze"
- jednoznacznie zaznaczył.
Dolina Baryczy, Zamek Książ i Karkonoski Park Narodowy przyciągają tłumy
Oprócz najpopularniejszych kurortów, podróżni coraz chętniej eksplorują Dolinę Baryczy, tereny Borów Dolnośląskch i Krainę Wygasłych Wulkanów, chociaż w tych miejscach przeważają póki co głównie krótkie wypady bez noclegu. W całym województwie nie brakuje jednak ikonicznych zabytków i cudów natury, które stale notują niesłabnące oblężenie odwiedzających:
- Wrocławskie ZOO wraz z Afrykarium: historyczny park zwierząt oferujący niesamowity kompleks prezentujący ekosystemy wodne czarnego kontynentu.
- Wałbrzyski Zamek Książ: monumentalna twierdza, która skrywa fascynujące, podziemne tunele pochodzące z okresu II wojny światowej.
- Obszar Karkonoskiego Parku Narodowego: tereny obejmujące Śnieżkę oraz zjawiskowe wodospady Kamieńczyka i Szklarki.
- Kompleks Twierdzy Srebrnogórskiej: potężne obiekty militarne wzniesione na górskich szczytach, uchodzące za jedne z największych w całej Europie.
- Podziemia Projektu Riese: rozsiane po Górach Sowich tajemnicze sztolnie budowane na rozkaz hitlerowskich Niemiec.
- Świątynie Pokoju w Świdnicy oraz Jaworze: niezwykłe dzieła architektury drewnianej, wpisane do prestiżowego rejestru zabytków UNESCO.
- Tereny Krainy Wygasłych Wulkanów: obszar o unikalnej rzeźbie terenu z dominującą Ostrzycą Proboszczowicką.
- Wrocławska Hala Stulecia: modernistyczne arcydzieło budownictwa, docenione również przez prestiżowy komitet UNESCO.
Zahamowany napływ turystów arabskich w Karkonosze
Napięcia na Bliskim Wschodzie odbiły się niestety na długofalowych planach rozwoju lokalnej branży turystycznej i spowolniły przewidywany napływ zamożnych gości z odleglejszych zakątków świata.
- Mieliśmy dobre prognozy, pierwsze zorganizowane grupy z krajów arabskich przyjeżdżające w Karkonosze. Niestety to na razie się zatrzymało -
przekazał z niemałym żalem przedstawiciel organizacji turystycznej w rozmowie z mediami. Pomimo tych chwilowych trudności, samorządowcy z ogromnym optymizmem patrzą w przyszłość. W weekend 25-26 kwietnia na terenie wrocławskiej Hali Stulecia odbędzie się specjalne wydarzenie, które ma oficjalnie zainaugurować tegoroczny sezon podróżniczy na Dolnym Śląsku.
Źródło:PAP