Ten region Polski bije rekordy! 20 milionów turystów w jeden rok

Wojciech Kulig
2026-04-20 13:04

Dolny Śląsk bije wszelkie rekordy popularności i staje się absolutnym hitem turystycznym na mapie Polski. W ubiegłym roku ten wyjątkowy region odwiedziły miliony podróżnych z całego świata. Wiadomo już, dlaczego Czesi zrezygnowali z urlopów na południu Europy i co tak naprawdę przyciąga niemieckich wczasowiczów. Najnowsze dane pokazują skalę tego zjawiska.

DOT podaje najnowsze statystyki turystyczne

Południowo-zachodnia część naszego kraju notuje niespotykane dotąd wzrosty zainteresowania wśród podróżnych. Polska Agencja Prasowa donosi, że w ubiegłym roku Dolny Śląsk przyciągnął imponującą liczbę 20 milionów turystów, co stanowi absolutny rekord, detronizujący świetne wyniki z 2019 roku. Jakub Feiga z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej wyjaśnia, że oficjalne raporty Głównego Urzędu Statystycznego wskazują jedynie na 5 milionów przyjezdnych oraz 12 milionów udzielonych noclegów, pomijając przy tym ogromną część faktycznego ruchu.

Eksperci z DOT postanowili przeanalizować sygnały generowane przez smartfony użytkowników, dzięki czemu udało im się nakreślić zdecydowanie dokładniejszy obraz zachowań wczasowiczów.

- Te badania wskazują, że w ubiegłym roku na Dolny Śląsk - pomijając osoby, które tylko przejeżdżały przez nasz region - przyjechało 20 mln ludzi

Szef organizacji sprecyzował w wypowiedzi dla agencji PAP, że ta kalkulacja obejmuje osoby wpadające na jednodniowe wycieczki, a także tych podróżnych, którzy zdecydowali się spędzić na miejscu znacznie więcej czasu.

Wrocław, Jelenia Góra i kłodzkie uzdrowiska napędzają turystykę

Stolicę województwa dolnośląskiego zdecydowanie można uznać za główny punkt docelowy większości wycieczek. Do samego Wrocławia zawitało ponad 7 milionów podróżników, podczas gdy miejscowy port lotniczy odprawił rekordowe 5 milionów pasażerów. Zaraz za tą metropolią w rankingu popularności uplasowały się malownicze tereny powiatu karkonoskiego z Jelenią Górą na czele, a tuż za nimi uzdrowiskowy i pełen górskich szczytów powiat kłodzki. Według dyrektora Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej wymienione lokalizacje stanowią trzon całej branży w tej części kraju.

- Te trzy miejsca odpowiadają za około 80 proc. ruchu turystycznego w regionie 

- podsumował dominację tych ośrodków miejskich wypowiadający się Jakub Feiga.

Turyści z Niemiec i Czech zachwyceni polskimi zabytkami

Nasi najbliżsi sąsiedzi coraz częściej obierają kierunek na polskie miejscowości. Obywatele Czech zrezygnowali z masowych wyjazdów do śródziemnomorskich kurortów i teraz to właśnie województwo dolnośląskie stało się ich głównym celem urlopowym. W rozmowie z Polską Agencją Prasową Jakub Feiga zdradził powody tej nagłej zmiany dotychczasowych trendów.

"Czesi bardzo długo do nas nie przyjeżdżali, wybierali kraje południa Europy. I od pandemii na nowo odkrywają nasz kraj. Szczególnie upodobali sobie nasze zamki, a najlepiej takie, w których mogą przenocować i zjeść"

Wczasowicze zza zachodniej granicy również zdecydowali się na całkowitą zmianę swoich wakacyjnych priorytetów. Koszty przestały odgrywać główną rolę podczas planowania wyjazdów, a niemieccy goście zwracają obecnie uwagę przede wszystkim na wysoki standard obsługi, co trafnie zauważył przewodniczący DOT.

"Przyjeżdżają z przekonaniem, że będzie tanio, a wracają z przekonaniem, że jest tu dobrze"

- jednoznacznie zaznaczył. 

Dolina Baryczy, Zamek Książ i Karkonoski Park Narodowy przyciągają tłumy

Oprócz najpopularniejszych kurortów, podróżni coraz chętniej eksplorują Dolinę Baryczy, tereny Borów Dolnośląskch i Krainę Wygasłych Wulkanów, chociaż w tych miejscach przeważają póki co głównie krótkie wypady bez noclegu. W całym województwie nie brakuje jednak ikonicznych zabytków i cudów natury, które stale notują niesłabnące oblężenie odwiedzających:

  • Wrocławskie ZOO wraz z Afrykarium: historyczny park zwierząt oferujący niesamowity kompleks prezentujący ekosystemy wodne czarnego kontynentu.
  • Wałbrzyski Zamek Książ: monumentalna twierdza, która skrywa fascynujące, podziemne tunele pochodzące z okresu II wojny światowej.
  • Obszar Karkonoskiego Parku Narodowego: tereny obejmujące Śnieżkę oraz zjawiskowe wodospady Kamieńczyka i Szklarki.
  • Kompleks Twierdzy Srebrnogórskiej: potężne obiekty militarne wzniesione na górskich szczytach, uchodzące za jedne z największych w całej Europie.
  • Podziemia Projektu Riese: rozsiane po Górach Sowich tajemnicze sztolnie budowane na rozkaz hitlerowskich Niemiec.
  • Świątynie Pokoju w Świdnicy oraz Jaworze: niezwykłe dzieła architektury drewnianej, wpisane do prestiżowego rejestru zabytków UNESCO.
  • Tereny Krainy Wygasłych Wulkanów: obszar o unikalnej rzeźbie terenu z dominującą Ostrzycą Proboszczowicką.
  • Wrocławska Hala Stulecia: modernistyczne arcydzieło budownictwa, docenione również przez prestiżowy komitet UNESCO.

Zahamowany napływ turystów arabskich w Karkonosze

Napięcia na Bliskim Wschodzie odbiły się niestety na długofalowych planach rozwoju lokalnej branży turystycznej i spowolniły przewidywany napływ zamożnych gości z odleglejszych zakątków świata.

- Mieliśmy dobre prognozy, pierwsze zorganizowane grupy z krajów arabskich przyjeżdżające w Karkonosze. Niestety to na razie się zatrzymało -

przekazał z niemałym żalem przedstawiciel organizacji turystycznej w rozmowie z mediami. Pomimo tych chwilowych trudności, samorządowcy z ogromnym optymizmem patrzą w przyszłość. W weekend 25-26 kwietnia na terenie wrocławskiej Hali Stulecia odbędzie się specjalne wydarzenie, które ma oficjalnie zainaugurować tegoroczny sezon podróżniczy na Dolnym Śląsku.

Źródło:PAP

