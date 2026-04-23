Miasteczko na Dolnym Śląsku zachwyca. Alternatywa dla Karpacza i Zakopanego

Wojciech Kulig
2026-04-23 14:23

Planujesz majówkę, ale masz już dość wszechobecnych tłumów, hałasu i stania w korkach w popularnych kurortach? Zamiast Karpacza, w 2026 roku rozważ wizytę w Międzygórzu. To perła Dolnego Śląska, słynąca z tyrolskiej architektury, widowiskowego wodospadu i bliskości Śnieżnika.

Międzygórze w urokliwej gminie Bystrzyca Kłodzka

Długi weekend majowy często kojarzy się z desperackim poszukiwaniem parkingu i przeciskaniem się przez dzikie tłumy turystów. Jeśli chcesz odetchnąć od tego zgiełku w 2026 roku, obierz kurs na gminę Bystrzyca Kłodzka. U podnóża Śnieżnika ukryte jest Międzygórze, które architektonicznie absolutnie wyróżnia się na mapie naszego kraju. Choć formalnie to wieś, panuje tam iście alpejski klimat, który przenosi odwiedzających w zupełnie inne rejony Europy.

Dolnośląski Tyrol, czyli spacer po Międzygórzu

Międzygórze potrafi oczarować na każdym kroku, a wszystko dzięki niezwykłej zabudowie. Spacerując po okolicy, łatwo odnieść wrażenie, że jesteśmy w Szwajcarii lub Austrii. Pełno tu zabytkowych, drewnianych pensjonatów w stylu tyrolskim, ozdobionych rzeźbionymi balustradami i urokliwymi krużgankami. Ten unikalny wygląd to efekt celowego planowania z przeszłości.

- Międzygórze, choć ma w gminie Bystrzyca Kłodzka status wsi, jest miejscowością zdecydowanie turystyczną. Leży na wysokości od 570 do 750 m n.p.m. i ma układ przestrzenny, który jest interesującą mieszanką cech XIX - wiecznego kurortu i „wsi” z sudecką architekturą regionalną. Ulica Sanatoryjna, chluba Międzygórza kiedyś i teraz też. Zabudowa uzdrowiskowa i pensjonatowa ciągnie się po lewej stronie wąskiej doliny Bogoryi. Budynki drewniane wznoszono tu od połowy XIX w. w stylu szwajcarskim i tyrolskim (te z galeriami), z wyraźnymi elementami architektury skandynawskiej. W domach wznoszonych po 1875 r. pojawia się neorenesans i neobarok, potem secesja, a w okresie międzywojennym mocno uproszczone neostyle. W efekcie oglądamy bogato zdobioną wielostylową różnorodność

- wyjaśnia serwis Dolny Śląsk Travel.

Za pomysł przekształcenia skromnej osady drwali w to wyjątkowe uzdrowisko odpowiada księżna Marianna Orańska. Dzięki jej staraniom Międzygórze zyskało ogromną popularność i zaczęło przyciągać arystokratów z różnych zakątków Europy.

Wodospad Wilczki. Niezwykła atrakcja w Międzygórzu

Architektura to zaledwie jedna z zalet tej miejscowości. Międzygórze, ukryte wśród gęstych lasów, kryje w sobie wspaniałe atrakcje przyrodnicze. Absolutnym hitem jest Wodospad Wilczki, czyli drugi pod względem wysokości wodospad w polskich Sudetach. Robi on na turystach naprawdę kolosalne wrażenie.

- Tyrolska wioska w Polsce? Taką wizję miała królewna Marianna Orańska, słynna Pani z pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim. Dawną osadę drwali zmieniła w stylu "szwajcarskim". Odtąd kurowała się tu arystokracja, m.in. w drewnianym kolosie, który zachwyca do dziś! A w cieniu drzew z wysokości 22 metrów spada z impetem Wodospad Wilczki, jeden z najpiękniejszych w Polsce! Na pewno chwyci Cię za serce urok Międzygórza pod Śnieżnikiem!

- czytamy na blogu polskieszlaki.pl.

Dla wygody odwiedzających, teren wokół wodospadu przygotowano z dbałością o detale. Znajdują się tam liczne ścieżki, urokliwe mostki oraz specjalne punkty widokowe, dzięki którym można podziwiać spadającą wodę z wielu interesujących perspektyw.

Alternatywa dla Karkonoszy. Wyprawa na Śnieżnik z Międzygórza

Jeśli unikasz zatłoczonych, turystycznych ścieżek Karkonoszy, tutejsze okolice będą dla ciebie idealne. Z Międzygórza wychodzi piękny szlak prowadzący prosto na Śnieżnik - najwyższe wzniesienie polskiej części Sudetów Wschodnich. Trasa liczy 6,5 kilometra, a jej pokonanie zajmuje około dwóch i pół godziny, wliczając przerwę w klimatycznym schronisku PTTK. Na szczycie czeka nie tylko wspaniała panorama, ale też nowa wieża widokowa o wysokości 34 metrów.

Międzygórze jako plan filmowy

Warto wspomnieć, że ta malownicza wieś zaistniała również w świecie filmu. W słynnym pensjonacie Alpejski Dwór realizowano zdjęcia do wielu znanych produkcji. Na liście znajdują się między innymi seriale „WOW” i „Boża Podszewka”, a także filmy takie jak „Pokot”, „Czterej pancerni i pies” oraz „Biały smok”. Kolejnym architektonicznym gigantem, który trzeba zobaczyć, jest budynek o nazwie Gigant przy ulicy Sanatoryjnej 5 - to największy drewniany obiekt sanatoryjny w całych Sudetach.

Co sprawia, że Międzygórze to strzał w dziesiątkę na majówkę?

  • Bajkowy klimat zabudowy - drewniane wille przypominające Alpy gwarantują niezapomniane wrażenia i świetne kadry fotograficzne.
  • Widowiskowy Wodospad Wilczki - potężny i łatwo dostępny, stanowi jedną z głównych atrakcji regionu.
  • Wędrówka na Śnieżnik - doskonała, ambitniejsza propozycja bez tłumów, w przeciwieństwie do popularnej Śnieżki.
  • Cisza i kontakt z naturą - idealne środowisko na piesze oraz rowerowe wycieczki z dala od miejskiego zgiełku.
