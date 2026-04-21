Wrocław - Berlin. Nowa trasa i więcej pociągów

Podróż koleją z Wrocławia do Berlina stanie się znacznie łatwiejsza i bardziej dostępna. Wszystko za sprawą nowego połączenia, które Koleje Dolnośląskie mają zamiar uruchomić na przełomie 2026 i 2027 roku. Pociągi pojadą z Legnicy do niemieckiego miasta Cottbus (Chociebuż), co otworzy zupełnie nową drogę do stolicy Niemiec. To oznacza, że do obecnych czterech par pociągów Intercity dołączy aż siedem nowych połączeń regionalnych z wygodną przesiadką.

- Państwowy przewoźnik, spółka Intercity, znacząco polepszyła ofertę i z Wrocławia do Berlina można dojechać aż czterema parami połączeń. Od grudnia 2026 dzięki działaniom samorządów połączymy stolicę Dolnego Śląska i Niemiec siedmioma dodatkowymi połączeniami, gdzie z przesiadkami czas przejazdu będzie podobny

- podkreśla marszałek Województwa Dolnośląskiego, Paweł Gancarz.

Nowa trasa przez Legnicę, Żagań i Żary do Chociebuża, a stamtąd pociągiem Deutsche Bahn do Berlina, zajmie około 4 godzin i 30 minut. To czas bardzo zbliżony do przejazdu pociągiem Intercity, który trasę pokonuje w 4 godziny i 14 minut.

Powrót historycznej trasy

Nowe połączenia to prawdziwy przełom dla mieszkańców Łużyc. Miejscowości takie jak Żary i Żagań zyskają regularne i przewidywalne połączenia kolejowe, które skomunikują je zarówno z Wrocławiem, jak i z Berlinem. W ten sposób przywrócony zostanie historyczny korytarz kolejowy, który przez lata nie był wykorzystywany.

- Przywracamy historyczny korytarz kolejowy idący przez Żagań i Żary, pomiędzy Wrocławiem a Berlinem. Województwo lubuskie, województwo dolnośląskie i kraj związkowy Brandenburgia trójstronnie chcą zapewnić swoim mieszkańcom przewidywalny i sprawny ruch transgraniczny. Dopracowujemy szczegóły umowy tak, by nowe połączenia Żagania i Żar z Wrocławiem i Berlinem wystartowały z nowym rozkładem kolejowym 2026/2027

- powiedział Sebastian Ciemnoczołowski, marszałek Województwa Lubuskiego, cytowany w komunikacie Kolei Dolnośląskich.

Dla mieszkańców tego regionu to ogromna zmiana jakościowa, która zapewni codzienny transport.

Połączenia transgraniczne od dawna są wyzwaniem dla europejskiej kolei. Często na mapach dostępności kolejowej granice państw jawią się jako "białe plamy". Nowa trasa do Chociebuża ma być krokiem w integracji siatki połączeń.

- W całej Europie kolej przeżywa renesans, ale nadal połączenia na styku granic państw stają się kolejową granicą nie do przekroczenia. Na Dolnym Śląsku staramy się przełamać ten impas i połączenie Legnica - Chociebuż będzie kolejnym na styku państw. Bo warto przypomnieć, że z Kolejami Dolnośląskimi dotrzemy już do kilku innych miejscowości w Niemczech i Czechach

- komentuje Michał Rado, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Projekt jest możliwy dzięki współpracy trzech regionów: Kraju Związkowego Brandenburgia, Województwa Lubuskiego i Województwa Dolnośląskiego. Jak podkreśla prezes Kolei Dolnośląskich, przewoźnik jest gotowy na nowe wyzwania.

- Operujemy w czterech województwach i trzech krajach. W ramach współpracy z Saksonią realizujemy już połączenia w ciągu komunikacyjnym Wrocław - Drezno, a teraz, od grudnia, w ruchu regionalnym otworzymy także korytarz Wrocław - Berlin z Krajem Brandenburskim, gdzie Koleje Dolnośląskie zrealizują połączenia na odcinku Wrocław - Legnica - Chociebuż

- podsumowuje Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich.