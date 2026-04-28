Dłuższa majówka 2026. Dolnośląski Bilet Weekendowy

Dla ogromnej części Polaków początek maja to upragniony czas na regenerację i krótkie oderwanie się od codziennej rutyny. Układ kalendarza w 2026 roku jest niezwykle łaskawy dla planujących odpoczynek, ponieważ pierwszy dzień maja przypada na piątek, a dwa kolejne dni to standardowy weekend. Tworzy to wyśmienite warunki do eksplorowania południowo-zachodniej Polski. Koleje Dolnośląskie postanowiły wyjść naprzeciw oczekiwaniom turystów i wydłużyły czas działania swojego popularnego Dolnośląskiego Biletu Weekendowego. Wydając zaledwie 59 złotych, podróżni zyskają możliwość nielimitowanego przemieszczania się po całym regionie przez okrągłe pięć dni.

Każdy turysta rozważający majówkowy wyjazd w ten rejon kraju może liczyć na wyjątkowo opłacalne rozwiązanie. Regionalny przewoźnik zdecydował, że termin ważności weekendowego wariantu biletu zostanie specjalnie zmodyfikowany na korzyść pasażerów.

- Wydłużenie terminu obowiązywania oferty Dolnośląski Bilet Weekendowy: w dniach: od 30.04.2026 r. (czwartek), godz. 18:00 do 04.05.2026 r. (poniedziałek), godz. 6:00

- przekazują Koleje Dolnośląskie.

W praktyce oznacza to, że jeden bilet zachowa ważność przez pełne pięć dni. Daje to ogromny komfort i zapas czasu na spokojne odkrywanie miejscowych zabytków czy wędrowanie po malowniczych, górskich szlakach.

Zasady działania Dolnośląskiego Biletu Weekendowego

Ten specyficzny rodzaj taryfy od dawna cieszy się ogromnym uznaniem wśród fanów lokalnej turystyki. Zasady korzystania z tego rozwiązania są proste i nie sprawiają problemów nawet początkującym pasażerom:

"Dolnośląski Bilet Weekendowy jest ważny od godziny 18.00 dnia roboczego poprzedzającego bezpośrednio następujące po sobie dni wolne od pracy, do godziny 6.00 pierwszego dnia roboczego następującego po dniach wolnych. Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w ramach jego ważności. Jest imienny - podczas kontroli należy okazać dokument potwierdzający tożsamość, można też posłużyć się aplikacją mObywatel."

- można przeczytać na oficjalnej witrynie internetowej dolnośląskiego przewoźnika.

Za jedyne 59 złotych podróżny otrzymuje dostęp do nielimitowanych kursów pociągami Kolei Dolnośląskich oraz składami obsługiwanymi przez Polregio. Promocja dotyczy wszystkich szlaków kolejowych w obrębie województwa, a dodatkowo uwzględnia kilka wybranych tras wykraczających poza jego obszar, co znacząco poszerza turystyczne horyzonty.

Gdzie obowiązuje Dolnośląski Bilet Weekendowy? Zasięg terytorialny

Posiadacze tego specjalnego biletu mogą swobodnie przemieszczać się po niemal całym regionie, a nawet zapuścić się nieco dalej. Poza standardowymi trasami zlokalizowanymi w województwie dolnośląskim, dokument uprawnia do przejazdów na kilku konkretnych liniach zewnętrznych:

Studzianka – Leszno Górne – Żagań – Żary – Zasieki – Zasieki Granica Państwa

Okrąglica – Iłowa Żagańska – Jankowa Żagańska – Żagań albo Żary

Czerna – Nowa Sól – Zielona Góra Główna

Korzeńsko – Rawicz – Bojanowo – Zaborowice – Borszyn Wielki

Cieszków – Zduny – Krotoszyn

Bierutów – Wilków Namysłowski – Namysłów

Oława – Lipki – Brzeg

Jak przekazują Koleje Dolnośląskie, weekendowa taryfa uprawnia również do podróżowania pociągami zagranicznych i krajowych partnerów na sprecyzowanych odcinkach, co stwarza świetną okazję do zorganizowania zagranicznej wycieczki:

České dráhy (ČD) na odcinku Szklarska Poręba Górna – Harrachov

Deutsche Bahn (DB) na odcinku Zasieki – Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca)

Die Länderbahn (DLB) na odcinku Zgorzelec – Görlitz

GW Train Regio (GWTR) na odcinkach Sędzisław – Lubawka – Královec i Mieroszów – Meziměstí

Koleje Wielkopolskie (KW) na odcinku Rawicz – Bojanowo

Leo Express Tenders (LET) na odcinku Międzylesie – Lichkov

Sama procedura nabycia biletu jest intuicyjna i nie wymaga wielkiego wysiłku. Pasażerowie mają do dyspozycji zarówno kanały internetowe, jak i tradycyjne kasy na dworcach.

- Na stronie www.kolejedolnoslaskie.pl wpisz stację początkową i końcową jednej z tras, które będziesz chciał przebyć w ramach DBW. Zaznacz odpowiednią datę – pamiętaj, że DBW obowiązuje od godziny 18.00 dnia roboczego poprzedzającego bezpośrednio następujące po sobie dni wolne od pracy, do godziny 6.00 pierwszego dnia roboczego następującego po dniach wolnych (zazwyczaj od godz. 18 w piątek do godz. 6.00 w poniedziałek) Z listy dostępnych ofert wybierz: Dolnośląski Bilet Weekendowy Podaj swoje dane i adres e-mail. Wybierz metodę płatności i sfinalizuj zakup

- informują Koleje Dolnośląskie.

Podróżni mogą dodatkowo ulepszyć swoją wyprawę, dobierając płatne opcje do podstawowego wariantu biletu:

Bilet dla psa: jednorazowa opłata w wysokości 5,50 zł (możliwość zakupu online i w kasach)

Jednorazowy przewóz roweru: koszt 8,50 zł (do nabycia w punktach obsługi, kasach KD i POLREGIO oraz u obsługi pociągu/autobusu)

Wielokrotny bilet rowerowy: kosztuje 20,00 zł i pozwala na transport jednośladu przez cały czas trwania oferty weekendowej (dostępny stacjonarnie i w sieci).

Majówka 2026 na Dolnym Śląsku. Najlepsze kierunki podróży

Posiadanie Dolnośląskiego Biletu Weekendowego daje ci potężną elastyczność w planowaniu urlopu! Korzystając ze składów przewoźnika, można z łatwością dotrzeć do wielu turystycznych wizytówek regionu, wśród których znajdują się chociażby: