Majówka 2026 we Wrocławiu (1-3 maja) zapowiada się ciepło i słonecznie, bez deszczu.

Piątek (1 maja) i sobota (2 maja) będą słoneczne, z temperaturami do 19°C i 21°C.

Niedziela (3 maja) będzie najcieplejsza (do 23°C), ale pojawi się więcej chmur i silniejszy wiatr (do 5 m/s).

Pogoda na majówkowy weekend 1-3 maja we Wrocławiu

Weekend majowy 2026 we Wrocławiu zapowiada się pod znakiem rosnących temperatur i słonecznej aury, chociaż pod koniec nie zabraknie pewnych zmian. Mieszkańcy mogą liczyć na prawdziwie wiosenną pogodę, która z dnia na dzień będzie stawała się coraz przyjemniejsza. Przez cały weekend synoptycy nie przewidują żadnych opadów deszczu, co z pewnością ucieszy wszystkich planujących spędzić czas na zewnątrz.

Słoneczny i coraz cieplejszy piątek, 1 maja

Początek weekendu, 1 maja, przywita Wrocławian bezchmurnym niebem i dużą dawką słońca. To będzie spokojny i przyjemny dzień, choć jeszcze nie najcieplejszy w nadchodzącym okresie. Po dość chłodnej nocy, kiedy temperatura spadnie do około 5 stopni Celsjusza, w ciągu dnia powietrze szybko się ogrzeje. Maksymalna temperatura w piątek osiągnie komfortowe 19 stopni. Wiatr będzie słaby, jego prędkość nie powinna przekraczać 3 m/s, co dodatkowo spotęguje odczucie wiosennego ciepła.

Sobota, 2 maja: Apogeum słońca i ciepła

Sobota zapowiada się jako najprzyjemniejszy dzień weekendu dla miłośników bezchmurnej pogody. Podobnie jak w piątek, na niebie nie pojawią się żadne chmury, a słońce będzie królować przez cały dzień. Wyraźnie odczuwalne będzie dalsze ocieplenie. Noc z piątku na sobotę będzie już cieplejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 8 stopni. W najcieplejszym momencie dnia termometry we Wrocławiu wskażą nawet 21 stopni Celsjusza. Wiatr pozostanie łagodny, wiejąc z podobną siłą co dzień wcześniej, czyli około 3 m/s.

Zmiana w niedzielę, 3 maja: Ciepło, ale wietrznie

Ostatni dzień weekendu, niedziela, przyniesie kolejny wzrost temperatury i okaże się najcieplejszym dniem majówki. Maksymalnie możemy spodziewać się nawet 23 stopni Celsjusza, a nocą temperatura nie spadnie poniżej 10 stopni. Jednak pogoda w tym dniu będzie miała też drugie oblicze. Słoneczna aura ustąpi miejsca umiarkowanemu zachmurzeniu, a przede wszystkim da o sobie znać wiatr. Jego prędkość wyraźnie wzrośnie, osiągając około 5 m/s. Mimo wysokiej temperatury, silniejsze podmuchy mogą być odczuwalne.

Weekend we Wrocławiu. Jak spędzić czas?

Nadchodząca pogoda stwarza doskonałe warunki do aktywnego wypoczynku. Słoneczny i bezdeszczowy piątek oraz sobota to idealny czas na spędzenie go na świeżym powietrzu. Wysokie temperatury i łagodny wiatr zachęcają do długich spacerów po miejskich parkach i terenach zielonych czy też do relaksu nad wodą. To także świetna okazja, by wybrać się na wycieczkę rowerową po okolicy. Planując niedzielne aktywności, warto uwzględnić zmianę pogody. Mimo że będzie najcieplej, to silniejszy wiatr może nieco uprzykrzyć pobyt w otwartym terenie, dlatego lepszym wyborem mogą okazać się miejsca osłonięte od wiatru.

Dane pogodowe: OpenWeather

