Ostatni ślad. Żółty szlak i Schronisko pod Łabskim Szczytem

Dotychczasowe ustalenia wskazywały jedynie na przyjazd Jędrzeja Ganabisińskiego do Szklarskiej Poręby. Nowe informacje od rodziny pozwalają jednak na odtworzenie niemal dokładnej minuty po minucie jego wędrówki w poniedziałek, 20 kwietnia.

- W poniedziałek 20.04 zaginął mój brat, Jędrzej. W Szklarskiej Porębie wybrał się w góry, około 17:20 na żółty szlak na Łabski Szczyt. Około 19:00 przechodził obok schroniska Pod Łabskim Szczytem i zmierzał na Łabską Boudę

- przekazała siostra zaginionego.

Z przekazanych informacji wynika, że Jędrzej znajdował się na wysokości ponad 1100 m n.p.m. późnym wieczorem. Fakt, że o godzinie 19:00 zmierzał w stronę czeskiej strony Karkonoszy (Łabska Bouda), jest kluczowy dla ratowników i osób, które mogły przebywać wtedy w tej okolicy.

Rysopis i znaki szczególne

Jędrzej Ganabisiński ma około 183 cm wzrostu, niebieskie oczy i nosi okulary w prostokątnych oprawkach. Ma jasną karnację i włosy w kolorze ciemny blond. W dniu zaginięcia był ubrany w charakterystyczne rzeczy, które mogą pomóc w jego identyfikacji.

charakterystyczne czerwone buty górskie,

ciemnoszary plecak z napisem „Nokia”,

ciemną kurtkę i granatową bluzę.

Rodzina udostępniła zdjęcia z monitoringu oraz fotografie rzeczy, które mężczyzna miał na sobie.

„Bądźcie uważni na szlaku”. Poruszający apel siostry

Siostra zaginionego zwraca się z bezpośrednią prośbą do wszystkich turystów, którzy w najbliższym czasie, zwłaszcza podczas majówki, będą wędrować po Karkonoszach. Apeluje o szczególną czujność i zwracanie uwagi na mijane osoby.

- Proszę bądźcie uważni na szlaku. Jeśli wydaje Wam się, że idąc szlakiem mijacie go zapiszcie czas i miejsce, podejdźcie, zapytajcie, bądź zróbcie zdjęcie. Wiem, że to może być niezręczne, by komuś robić zdjęcia, ale to bardzo ułatwia poszukiwania i weryfikację takiego zgłoszenia. Jeśli widzieliście się lub mijaliście w schronisku, na szlaku, w komunikacji, na chodniku - proszę dajcie znać. Jeśli mieliście okazję porozmawiać - również, a nawet tym bardziej: proszę, odezwijcie się. Każda informacja ma znaczenie

- apeluje siostra zaginionego.

Jak pomóc w poszukiwaniach? Każdy sygnał ma znaczenie

Każda, nawet z pozoru błaha informacja, może okazać się kluczowa dla odnalezienia 28-latka. Osoby, które mogą mieć jakiekolwiek wiadomości na temat zaginionego Jędrzeja, proszone są o pilny kontakt.

- Można się kontaktować bezpośrednio ze mną (facebook/messenger), mój nr telefonu: 662 582 002 lub kontakt z nr 112. Można także wysłać maila na adres: [email protected]

- przekazuje siostra Jędrzeja.

Siostra prosi również o pomoc w nagłośnieniu sprawy.

- Jeśli możecie - proszę, udostępnijcie. To pomoże dotrzeć do jak największej liczby osób. Przed nami majówka, dużo osób będzie w górach... Za wszystko z góry dziękuję.