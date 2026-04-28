Dramatyczny wypadek paralotniarza na Dolnym Śląsku. Akcja ratunkowa na Górze Szybowcowej

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-04-28 12:53

Niewiele brakowało do tragedii podczas startu z popularnego miejsca dla paralotniarzy. 37-latek z Wrocławia spadł na ziemię po nagłej zmianie warunków pogodowych. Do zdarzenia doszło na Górze Szybowcowej w powiecie jeleniogórskim.

Dramatyczny wypadek paralotniarza na Dolnym Śląsku. Akcja ratunkowa na Górze Szybowcowej
Dramatyczny wypadek paralotniarza na Dolnym Śląsku. Akcja ratunkowa na Górze Szybowcowej
Do zdarzenia doszło w poniedziałek (27 kwietnia) około godziny 12:00 na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, za dramatyczny wypadek odpowiadał niespodziewany boczny podmuch wiatru. To właśnie on miał spowodować, że doświadczony paralotniarz stracił panowanie nad maszyną i wylądował awaryjnie na pobliskim polu.

Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano szeroko zakrojone siły ratunkowe. W akcji brały udział zespoły pogotowia ratunkowego, ratownicy GOPR oraz funkcjonariusze policji. Mężczyzna, po wstępnym zabezpieczeniu przez ratowników GOPR i zespół medyczny, został przygotowany do transportu. Konieczne okazało się wezwanie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Śmigłowiec przetransportował rannego do szpitala, gdzie otrzymał specjalistyczną pomoc.

Śledztwo w toku i apel o ostrożność

Policjanci z Jeleniej Góry zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przeprowadzili niezbędne czynności procesowe. O wypadku powiadomiono również odpowiednie służby, które zajmują się szczegółową analizą przyczyn tego nieszczęśliwego zdarzenia.

- Policjanci przeprowadzili na miejscu czynności procesowe oraz powiadomili Komisję Badania Wypadków Lotniczych. Obecnie funkcjonariusze prowadzą postępowanie mające na celu wyjaśnienie dokładnych przyczyn i okoliczności tego zdarzenia

- przekazała jeleniogórska policja. 

W związku z tym incydentem, służby apelują o szczególną ostrożność, zwłaszcza w rejonach górskich.

- Apelujemy o ostrożność! Warunki atmosferyczne w rejonach górskich mogą zmieniać się bardzo dynamicznie i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa

- zaapelowano. 

Niestabilna pogoda, zwłaszcza w górach, może zaskoczyć nawet doświadczonych sportowców, prowadząc do niebezpiecznych sytuacji. Bezpieczeństwo powinno być zawsze priorytetem.

Dramatyczny wypadek paralotniarza na Dolnym Śląsku. Akcja ratunkowa na Górze Szybowcowej
