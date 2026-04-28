Tajemnicze zaginięcie programisty z Wrocławia. Ostatni trop prowadzi do Jeleniej Góry

Wojciech Kulig
2026-04-28 9:17

Trwają poszukiwania Jędrzeja Ganabisińskiego. 28-letni programista z Wrocławia, zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach 20 kwietnia. Ostatni raz widziano go w Jeleniej Górze. Jego siostra, za pośrednictwem mediów społecznościowych i w rozmowie z Super Expressem, przekazuje kluczowe informacje dotyczące jego ubioru i ostatniej znanej trasy.

28-letni Jędrzej Ganabisiński nie daje znaku życia od poniedziałku, 20 kwietnia. Od tego czasu bliscy oraz służby prowadzą intensywne poszukiwania.  Z dotychczasowych ustaleń wynika, że mężczyzna opuścił Wrocław i udał się w kierunku Jeleniej Góry. To właśnie tam po raz ostatni został zarejestrowany przez monitoring. Siostra zaginionego zamieściła screeny z nagań monitoringu, na których widać mężczyznę. 

- Zdjęcia z monitoringu to zdjęcia z dnia zaginięcia (20.04) z Jeleniej Góry, skąd przesiadł się do Szklarskiej Poręby. Komunikacją pojechał z Wrocławia do Jeleniej Góry. Około 16:10 wsiadł do busa z Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby. Do Szklarskiej planowo bus miał przyjechać 17:07. Pojechał w góry, lubił chodzić po szlakach, a także poza szlakiem

- informuje siostra zaginionego. 

Ostatnim miejscem, do którego najprawdopodobniej dotarł, była Szklarska Poręba. To popularna baza wypadowa w Karkonosze, chętnie odwiedzana przez miłośników górskich wędrówek.

Rysopis: Czerwone buty i plecak z logo Nokia

Poszukiwany mężczyzna ma około 183 cm wzrostu, jest wysoki i ma niebieskie oczy oraz okulary w prostokątnych oprawkach. Jego włosy są koloru ciemny blond. Rodzina prosi o zwrócenie uwagi na ubiór, który w dniu zaginięcia był bardzo charakterystyczny:

  • Ciemnoszary plecak z napisem "Nokia".
  • Czerwone buty górskie.
  • Ciemnogranatowa bluza z biało-czarnymi lampasami.
  • Ciemnoszara kurtka.

- Raczej, tak, jak na zdjęciu chodzi w kapturze, ale może mieć szarą czapkę (cienką, z wełny). Jest wysoki, ma ok. 183 cm wzrostu, niebieskie oczy, nosi okulary z prostokątnymi oprawkami. Ma jasną karnację. Włosy ciemny blond, takie jak na zdjęciach

- przekazuje siostra Jędrzeja. 

Apel do turystów. "Zróbcie zdjęcie, zapytajcie"

Rodzina Jędrzeja apeluje do wszystkich osób, które w ostatnich dniach przebywały w Szklarskiej Porębie lub na okolicznych szlakach. 

- Jeśli widzieliście się ostatnio lub mijaliście w komunikacji, na chodniku, na szlaku, w schronisku - proszę dajcie znać. Jeśli mieliście okazję porozmawiać - również, a nawet tym bardziej: proszę, odezwijcie się. Jeśli wydaje Wam się, że idąc szlakiem mijacie go - podejdźcie, zapytajcie, bądź zróbcie zdjęcie. Wiem, że to może być niezręczne, by komuś robić zdjęcia, ale to bardzo ułatwia poszukiwania i weryfikację takiego zgłoszenia. Każda informacja ma znaczenie. Jeśli możecie - proszę, udostępnijcie. To pomoże dotrzeć do jak największej liczby osób. Za wszystko z góry dziękuję

- apeluje w mediach społecznościowych siostra. 

Gdzie zgłaszać informacje?

Jeśli masz jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu Jędrzeja, skontaktuj się z:

  • Komisariat Policji Wrocław Rakowiec: tel. 47 871 43 44 lub 47 871 43 91.
  • E-mail: [email protected]
  • Siostra zaginionego: tel. 662 582 002.
