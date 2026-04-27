Kalendarzowa pułapka. Jaki status prawny ma Dzień Flagi?

Aby dobrze zaplanować wypoczynek w 2026 roku, musimy najpierw przeanalizować majowy kalendarz. Święto Pracy (1 maja) wypada w piątek, co daje nam doskonały start długiego weekendu. Z kolei Święto Konstytucji 3 Maja to w tym roku niedziela. Oba te dni są ustawowo wolne od pracy, co oznacza, że większość z nas nie musi pojawiać się w biurze ani w zakładzie pracy.

Co jednak ze środkiem majówki? 2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Mimo że na ulicach dumnie powiewają biało-czerwone barwy, Kodeks pracy nie pozostawia złudzeń. Dzień Flagi nie znajduje się na liście dni ustawowo wolnych od pracy. Oznacza to, że z punktu widzenia przepisów jest to standardowy dzień roboczy. W 2026 roku 2 maja wypada w sobotę. Dla części osób zatrudnionych na etatach jest to świetna wiadomość, ale inni muszą zachować szczególną czujność.

Kto z nas pójdzie do pracy w długi weekend?

Dla osób zatrudnionych w podstawowym systemie czasu pracy (od poniedziałku do piątku), sobota jest naturalnym dniem wolnym. Jeśli należysz do tej grupy, majówka potrwa dla ciebie trzy dni bez żadnych dodatkowych formalności. Schody zaczynają się jednak w przypadku branż i zawodów, które funkcjonują przez cały tydzień.

Jeśli pracujesz w handlu, gastronomii, służbie zdrowia lub wykonujesz swoje obowiązki w trybie zmianowym, a twój grafik przewiduje dyżur w sobotę, pracodawca będzie oczekiwał twojej obecności w firmie. To właśnie tu pojawia się problem, o którym wielu pracowników zapomina, błędnie zakładając, że cały początek maja jest odgórnie wolny. Aby wyjechać i w pełni odpocząć, urlop 2 maja będzie dla ciebie absolutnie niezbędny. Wniosek wypoczynkowy to jedyny sposób, aby legalnie uniknąć przyjścia na zmianę w Dzień Flagi.

Brak wolnego za 3 maja. Jak sprytnie przedłużyć wypoczynek?

Planując tegoroczną majówkę, warto przypomnieć sobie jeszcze jedną bardzo ważną zasadę prawa pracy. W 2026 roku 3 maja wypada w niedzielę. Zgodnie z aktualnymi przepisami, święto przypadające w niedzielę nie obniża wymiaru czasu pracy, więc pracownikom nie przysługuje z tego tytułu żaden dodatkowy dzień wolny do odebrania. Sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby państwowe święto wypadło w sobotę – wtedy pracodawca miałby obowiązek wyznaczyć nam inny wolny dzień w okresie rozliczeniowym.

Istnieje jednak niezwykle prosty sposób na zorganizowanie sobie dłuższego relaksu. Zamiast liczyć na luki w przepisach, wystarczy złożyć wniosek urlopowy na czwartek, 30 kwietnia. Kosztuje nas to tylko jeden dzień z rocznej puli, a w zamian zyskujemy aż cztery dni ciągłego odpoczynku – od czwartku aż do niedzieli. To sprawdzony trik, dzięki któremu w pełni skorzystasz z wiosennej pogody i nabierzesz sił przed powrotem do obowiązków.