Wybrano najpiękniejsze Dolnoślązaczki 2026! Znamy wyniki konkursu Polska Miss

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-04-29 9:12

Poznaliśmy wyniki tegorocznej edycji wyborów Polska Miss Województwa Dolnośląskiego 2026. Uroczysta gala we Wrocławiu wyłoniła reprezentantki regionu, które powalczą o najwyższe laury na szczeblu ogólnopolskim. Zobacz, komu przypadły w udziale najważniejsze tytuły.

Wybrano najpiękniejsze Dolnoślązaczki 2026! Znamy wyniki konkursu Polska Miss
Wybrano najpiękniejsze Dolnoślązaczki 2026! Znamy wyniki konkursu Polska Miss Wybrano najpiękniejsze Dolnoślązaczki 2026! Znamy wyniki konkursu Polska Miss Wybrano najpiękniejsze Dolnoślązaczki 2026! Znamy wyniki konkursu Polska Miss Wybrano najpiękniejsze Dolnoślązaczki 2026! Znamy wyniki konkursu Polska Miss
Rozstrzygnięcie finału Polska Miss Województwa Dolnośląskiego 2026 we Wrocławiu

W Haston City Hotel odbył się wielki finał wyborów Polska Miss Województwa Dolnośląskiego 2026. Najpiękniejsze mieszkanki regionu walczyły o cenne tytuły w kategoriach dorosłych oraz nastolatek.

- Dolny Śląsk wybrał swoje królowe! Finał regionalny we Wrocławiu pełny emocji i wyjątkowej oprawy

- przekazali pomysłodawcy całego przedsięwzięcia. Imprezę poprowadziła Kamila Świerc, a za oprawę muzyczną odpowiadał Paweł Tur. Zgromadzona publiczność mogła podziwiać kandydatki w kreacjach przygotowanych przez cenione marki, między innymi DeVu Diana Walkiewicz, LaBalancia, EDAN oraz Renee.

Wiktoria Rejman i Julia Latos z najważniejszymi tytułami Polska Miss 2026

Najcenniejsze trofeum i miano Polska Miss Województwa Dolnośląskiego 2026 trafiło w ręce 21-letniej Wiktorii Rejman z Wrocławia. Z kolei tytuł Polska Miss Wrocławia przyznano pochodzącej z Polkowic Julii Latos.

Zwyciężczynie w głównej grupie wiekowej prezentują się następująco:

  • Najpiękniejszą Dolnoślązaczką została Wiktoria Rejman z Wrocławia
  • Koronę dla Miss Wrocławia odebrała Julia Latos z Polkowic
  • Tytuł pierwszej wicemiss zdobyła wałbrzyszanka Sylwia Gulij
  • Drugą wicemiss wybrano Oliwę Kałużę z Opola
  • Jako trzecią wicemiss nagrodzono Nadię Nowak ze Złotoryi
  • Tytuł czwartej wicemiss wywalczyła Emilia Kozicka reprezentująca Jelcz-Laskowice

Przyznano również szereg wyróżnień dodatkowych doceniających poszczególne kandydatki. Miss LV BET została Sylwia Gulij, a statuetka Miss Foto trafiła do Agaty Podlewskiej. Aleksandra Jarzyńska zgarnęła tytuły Miss Internetu i Miss Publiczności, natomiast Miss Telewidzów okrzyknięto Nadię Nowak. Specjalne zielone karty gwarantujące awans otrzymały ponadto Roksana Kumór, Bernadetta Sztaba oraz Oliwia Kupecka.

Oliwia Kwiatkowska wygrywa w kategorii Polska Miss Nastolatek

Rywalizację wśród najmłodszych uczestniczek wygrała osiemnastoletnia Oliwia Kwiatkowska ze Szczytnej, zostając tym samym Polska Miss Nastolatek Województwa Dolnośląskiego 2026. Tytuł Polska Miss Nastolatek Wrocławia powierzono z kolei piętnastoletniej Lizie Lyplianskiej.

Poniżej zestawienie nagrodzonych w kategorii nastolatek:

Pierwszą wicemiss została Blanka Kowalczyk z Wrocławia, drugą Nadia Bor z Praszki, trzecią Marika Chrąchol z Brzegu Dolnego, a czwartą Julita Pulit z Paczkowa.

W gronie młodszych dziewcząt rozdano też nagrody komplementarne, które odebrały między innymi Maja Krzus-Wrońska, Natalia Małecka i Blanka Kowalczyk. Wyjątkowe zielone karty przyznano Zuzannie Urbanowicz, Oliwii Jańczak oraz Lenie Krzywej.

Kandydatki z Dolnego Śląska jadą na półfinał ogólnopolski

Zwieńczenie regionalnych zmagań stanowi bezpośrednią przepustkę do dalszych etapów na szczeblu krajowym.

"Dodatkowe wyróżnienia w postaci zielonych kart otrzymały wybrane finalistki, które podobnie jak laureatki głównych i komplementarnych tytułów uzyskały awans do półfinału ogólnopolskiego Polska Miss 2026. Półfinał ogólnopolski odbędzie się we wrześniu i zgromadzi reprezentantki wszystkich regionów Polski."

- czytamy w oficjalnym komunikacie podsumowującym zmagania. Rywalizacja służy nie tylko prezentacji wdzięku, ale też budowaniu kariery poszczególnych dziewcząt.

"Polska Miss to ogólnopolski konkurs piękności, który wyłania reprezentantki regionów i wspiera młode kobiety w rozwoju zarówno wizerunkowym, jak i osobowościowym."

- wskazują organizatorzy imprezy. 

"Gala finałowa Dolnego Śląska po raz kolejny potwierdziła swoją rangę jako jednego z najważniejszych wydarzeń w regionie związanych z branżą beauty, modą i wydarzeniami kulturalnymi. Polska Miss od lat rozwija format konkursu, łącząc wysoką jakość produkcji z możliwością realnego rozwoju dla uczestniczek."

- podsumowują organizatorzy, zapowiadając kolejne edycje zmagań.

Wybrano najpiękniejsze Dolnoślązaczki 2026! Znamy wyniki konkursu Polska Miss
Galeria zdjęć 82

