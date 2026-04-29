Wybrano najpiękniejsze Dolnoślązaczki 2026! Znamy wyniki konkursu Polska Miss

Rozstrzygnięcie finału Polska Miss Województwa Dolnośląskiego 2026 we Wrocławiu

W Haston City Hotel odbył się wielki finał wyborów Polska Miss Województwa Dolnośląskiego 2026. Najpiękniejsze mieszkanki regionu walczyły o cenne tytuły w kategoriach dorosłych oraz nastolatek.

- Dolny Śląsk wybrał swoje królowe! Finał regionalny we Wrocławiu pełny emocji i wyjątkowej oprawy

- przekazali pomysłodawcy całego przedsięwzięcia. Imprezę poprowadziła Kamila Świerc, a za oprawę muzyczną odpowiadał Paweł Tur. Zgromadzona publiczność mogła podziwiać kandydatki w kreacjach przygotowanych przez cenione marki, między innymi DeVu Diana Walkiewicz, LaBalancia, EDAN oraz Renee.

Wiktoria Rejman i Julia Latos z najważniejszymi tytułami Polska Miss 2026

Najcenniejsze trofeum i miano Polska Miss Województwa Dolnośląskiego 2026 trafiło w ręce 21-letniej Wiktorii Rejman z Wrocławia. Z kolei tytuł Polska Miss Wrocławia przyznano pochodzącej z Polkowic Julii Latos.

Zwyciężczynie w głównej grupie wiekowej prezentują się następująco:

Najpiękniejszą Dolnoślązaczką została Wiktoria Rejman z Wrocławia

Koronę dla Miss Wrocławia odebrała Julia Latos z Polkowic

Tytuł pierwszej wicemiss zdobyła wałbrzyszanka Sylwia Gulij

Drugą wicemiss wybrano Oliwę Kałużę z Opola

Jako trzecią wicemiss nagrodzono Nadię Nowak ze Złotoryi

Tytuł czwartej wicemiss wywalczyła Emilia Kozicka reprezentująca Jelcz-Laskowice

Przyznano również szereg wyróżnień dodatkowych doceniających poszczególne kandydatki. Miss LV BET została Sylwia Gulij, a statuetka Miss Foto trafiła do Agaty Podlewskiej. Aleksandra Jarzyńska zgarnęła tytuły Miss Internetu i Miss Publiczności, natomiast Miss Telewidzów okrzyknięto Nadię Nowak. Specjalne zielone karty gwarantujące awans otrzymały ponadto Roksana Kumór, Bernadetta Sztaba oraz Oliwia Kupecka.

Oliwia Kwiatkowska wygrywa w kategorii Polska Miss Nastolatek

Rywalizację wśród najmłodszych uczestniczek wygrała osiemnastoletnia Oliwia Kwiatkowska ze Szczytnej, zostając tym samym Polska Miss Nastolatek Województwa Dolnośląskiego 2026. Tytuł Polska Miss Nastolatek Wrocławia powierzono z kolei piętnastoletniej Lizie Lyplianskiej.

Poniżej zestawienie nagrodzonych w kategorii nastolatek:

Pierwszą wicemiss została Blanka Kowalczyk z Wrocławia, drugą Nadia Bor z Praszki, trzecią Marika Chrąchol z Brzegu Dolnego, a czwartą Julita Pulit z Paczkowa.

W gronie młodszych dziewcząt rozdano też nagrody komplementarne, które odebrały między innymi Maja Krzus-Wrońska, Natalia Małecka i Blanka Kowalczyk. Wyjątkowe zielone karty przyznano Zuzannie Urbanowicz, Oliwii Jańczak oraz Lenie Krzywej.

Kandydatki z Dolnego Śląska jadą na półfinał ogólnopolski

Zwieńczenie regionalnych zmagań stanowi bezpośrednią przepustkę do dalszych etapów na szczeblu krajowym.

"Dodatkowe wyróżnienia w postaci zielonych kart otrzymały wybrane finalistki, które podobnie jak laureatki głównych i komplementarnych tytułów uzyskały awans do półfinału ogólnopolskiego Polska Miss 2026. Półfinał ogólnopolski odbędzie się we wrześniu i zgromadzi reprezentantki wszystkich regionów Polski."

- czytamy w oficjalnym komunikacie podsumowującym zmagania. Rywalizacja służy nie tylko prezentacji wdzięku, ale też budowaniu kariery poszczególnych dziewcząt.

"Polska Miss to ogólnopolski konkurs piękności, który wyłania reprezentantki regionów i wspiera młode kobiety w rozwoju zarówno wizerunkowym, jak i osobowościowym."

- wskazują organizatorzy imprezy.

"Gala finałowa Dolnego Śląska po raz kolejny potwierdziła swoją rangę jako jednego z najważniejszych wydarzeń w regionie związanych z branżą beauty, modą i wydarzeniami kulturalnymi. Polska Miss od lat rozwija format konkursu, łącząc wysoką jakość produkcji z możliwością realnego rozwoju dla uczestniczek."

- podsumowują organizatorzy, zapowiadając kolejne edycje zmagań.