Zgłosił, że od kilku dni nie widział sąsiada. Policja dokonała tragicznego odkrycia

Ciała matki i syna w mieszkaniu w Oławie

Jak przekazała w rozmowie z "Super Expressem" oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Oławie asp. szt. Wioletta Polerowicz, wezwanie do budynku przy ul. Paderewskiego w Oławie służby otrzymały ok. godz. 8:15.

- Zaniepokojony sąsiad zgłosił interwencję, że od ok. trzech dni nie widział swojego sąsiada. Policjanci na miejscu potwierdzili, że drzwi do mieszkania były zamknięte, a klucz znajdował się wewnątrz zamka, dlatego poproszono o pomoc straż pożarną, która siłowo weszła do mieszkania - powiedziała.

Niestety, w środku funkcjonariusze dokonali tragicznego odkrycia. Znaleźli tam ciała 76-letniej kobiety oraz jej 56-letniego syna.

- Działania prowadzone są pod nadzorem prokuratury, której decyzją ciała zabezpieczono celem przeprowadzenia sekcji zwłok. Wykluczono działania osób trzecich - zaznaczyła asp. szt. Polerowicz.

