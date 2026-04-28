Zgłosił, że od kilku dni nie widział sąsiada. Policja dokonała tragicznego odkrycia

Maria Hędrzak
2026-04-28 18:43

We wtorek, 28 kwietnia służby dokonały tragicznego odkrycia w jednym z mieszkań na terenie Oławy. W lokalu znajdowały się ciała 76-letniej kobiety i jej 56-letniego syna. Zgłoszenie pochodziło od osoby, która zmartwiła się, że od kilku dni nie widziała swojego sąsiada. Działania policji prowadzone są pod nadzorem prokuratury.

Autor: SHOX ART/ Pexels.com

Ciała matki i syna w mieszkaniu w Oławie

Jak przekazała w rozmowie z "Super Expressem" oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Oławie asp. szt. Wioletta Polerowicz, wezwanie do budynku przy ul. Paderewskiego w Oławie służby otrzymały ok. godz. 8:15.

- Zaniepokojony sąsiad zgłosił interwencję, że od ok. trzech dni nie widział swojego sąsiada. Policjanci na miejscu potwierdzili, że drzwi do mieszkania były zamknięte, a klucz znajdował się wewnątrz zamka, dlatego poproszono o pomoc straż pożarną, która siłowo weszła do mieszkania - powiedziała.

Niestety, w środku funkcjonariusze dokonali tragicznego odkrycia. Znaleźli tam ciała 76-letniej kobiety oraz jej 56-letniego syna.

- Działania prowadzone są pod nadzorem prokuratury, której decyzją ciała zabezpieczono celem przeprowadzenia sekcji zwłok. Wykluczono działania osób trzecich - zaznaczyła asp. szt. Polerowicz.

