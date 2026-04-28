Zabójstwo 36-latki wstrząsnęło Wrocławiem. Poruszający apel syna ofiary

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-04-28 14:59

Dramat we Wrocławiu. Po bestialskim zabójstwie 36-latki, jej mąż został aresztowany. Kobieta osierociła trójkę dzieci, dla których świat runął w jednej chwili. Najstarszy z synów, podjął heroiczną próbę ratowania rodziny, uruchamiając zbiórkę pieniędzy.

Tragedia we Wrocławiu: Mąż z zarzutami zabójstwa. Poruszający apel syna ofiary

Autor: Bliskosciowe żłobki Ballili/Facebook/ Pexels.com

Mąż zamordowanej 36-latki z zarzutami zabójstwa! Poruszający apel osieroconego syna 

Do wstrząsającej zbrodni doszło we Wrocławiu w minioną niedzielę w jednym z mieszkań przy ulicy Poleskiej. Służby ratunkowe znalazły ciało młodej kobiety. Od początku śledczy nie mieli wątpliwości, że doszło do zbrodni.

- Doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. Prowadzone jest śledztwo w sprawie zabójstwa - mówiła nam krótko Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.

Wkrótce po zdarzeniu zatrzymano męża ofiary. Jak wynika z ustaleń prokuratury, mężczyzna jest podejrzany o brutalne pozbawienie życia swojej żony.

- Jak ustalono mężczyzna zadał kobiecie co najmniej 9 ran kłutych i jedną głęboką ranę ciętą. Rany te spowodowały masywny krwotok, który w efekcie doprowadził do zgonu 

- przekazał we wtorek Radiu Eska Damian Pownuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Mąż zamordowanej 36-latki usłyszał zarzuty zabójstwa i został tymczasowo aresztowany. Podejrzany złożył obszerne wyjaśnienia, wskazując na motywy swojego działania. Ze względu na wczesny etap postępowania śledczy nie ujawniają jednak treści jego zeznań.

Ofiara, lubiana opiekunka w żłobku, osierociła trójkę dzieci. W obliczu niewyobrażalnej tragedii, 18-letni syn kobiety, Mateusz, uruchomił zbiórkę pieniędzy, by zapewnić sobie i młodszym braciom podstawowe środki do życia.

"Ciocia Kama" - ciepła i zaangażowana opiekunka

Zamordowana 36-latka była cenioną i lubianą opiekunką w jednym z wrocławskich żłobków. Jej śmierć wstrząsnęła nie tylko rodziną, ale i całą społecznością placówki, dla której była wzorem ciepła i oddania. Dyrektorka żłobka, w poruszającym wpisie, pożegnała swoją pracownicę:

"Była wyjątkową osobą – dla naszych żłobkowiczów z placówki przy ul. Poleskiej przede wszystkim ukochaną „Ciocią Kamą”. Ciepła, uśmiechnięta, troskliwa i niezwykle zaangażowana - na zawsze pozostanie w naszych sercach oraz pamięci całej społeczności Ballili. Dla nas - jako pracowników, a także dla mnie jako Dyrektora oraz całej kadry zarządzającej - jest to ogromna strata. Łączymy się w ogromnym bólu i żalu z Rodziną oraz bliskimi. Składamy najszczersze wyrazy współczucia."

Dramat osieroconych braci i poruszająca zbiórka

Tragedia, która rozegrała się we Wrocławiu, pozostawiła troje dzieci bez matki. Najstarszy z nich, 18-letni Mateusz, stanął przed niewyobrażalnym wyzwaniem. Musi nie tylko pogodzić się ze stratą matki, ale także zapewnić byt sobie i dwóm młodszym braciom - Dominikowi i Mikołajowi. W obliczu dramatycznej sytuacji, Mateusz założył zbiórkę na platformie zrzutka.pl, która w błyskawicznym tempie poruszyła serca internautów. 

W opisie zbiórki, Mateusz szczerze i wzruszająco opisał ich sytuację:

"Mam 18 lat i jeszcze niedawno miałem normalne życie. Dziś wszystko się zmieniło. Razem z moimi młodszymi braćmi - Dominikiem i Mikołajem - próbujemy odnaleźć się w rzeczywistości po ogromnej tragedii. Nasza mama odeszła w tragicznych okolicznościach. Była dla nas całym światem - ciepła, kochająca, zawsze obecna. Nie potrafię pogodzić się z tym, że już nigdy jej nie zobaczę, nie przytulę i nie powiem „kocham Cię”."

Chłopak wyjaśnił także skomplikowaną sytuację rodzinną i finansową. 

"W związku z jej śmiercią zatrzymany został nasz tata. Rodzice byli w separacji. To, co się wydarzyło, jest dla nas niewyobrażalne i nie do pogodzenia - nic nie usprawiedliwia odebrania życia naszej mamie. Nie jesteśmy całkiem sami - mamy wsparcie naszej babci i wujków, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Jednak nasza sytuacja finansowa jest bardzo trudna i niepewna. Z dnia na dzień zostaliśmy bez środków do życia i stabilizacji. Dodatkowo, środki finansowe, które były przeznaczone na nasze utrzymanie, zostały zabezpieczone przez policję do sprawy i obecnie nie mamy do nich dostępu. Z dnia na dzień zostaliśmy praktycznie bez środków do życia."

Mateusz zbiera pieniądze na kluczowe cele: utrzymanie mieszkania, podstawowe potrzeby dla siebie i braci, opłacenie prawnika oraz godne pożegnanie mamy i piękny nagrobek.

"Robię wszystko, żeby być silny dla Dominika i Mikołaja. Chcę im dać poczucie bezpieczeństwa i przyszłość, o jakiej marzyła dla nas nasza mama. Każda, nawet najmniejsza pomoc, ma dla nas ogromne znaczenie. Dziękuję za każde wsparcie i udostępnienie."

Jak dotąd zbiórka spotkała się z ogromnym odzewem. Na koncie jest już ponad 100 tysięcy złotych. 

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WROCŁAW
PROKURATURA WROCŁAW
ZABÓJSTWO