Szczawno-Zdrój zachwyca kuracjuszy i turystów

Na południowym zachodzie naszego kraju ukrywa się Szczawno-Zdrój, które uchodzi za wyjątkowo malowniczą destynację. Miejscowość leżąca tuż u stóp Gór Wałbrzyskich gwarantuje odwiedzającym dostęp do dobroczynnych wód mineralnych. Poza walorami zdrowotnymi, przyjezdni mogą tu podziwiać imponującą zabudowę i cieszyć się urokliwym spokojem.

Prawdziwy złoty wiek dla tego miejsca przypadł na XIX stulecie, kiedy zjeżdżali tu przedstawiciele europejskich wyższych sfer. W tamtych czasach ten prestiżowy kurort funkcjonował pod niemiecką nazwą Bad Salzbrunn, wyznaczając trendy w letnim wypoczynku. Współcześni goście nadal spacerują dawnymi alejami, mijając zabytkowe pijalnie wód, okazałe kompleksy sanatoryjne i starannie utrzymane parki. Fotografie miejscowości znajdziecie poniżej.

Najciekawsze atrakcje w Szczawnie-Zdroju. Co warto zobaczyć?

To dolnośląskie uzdrowisko charakteryzuje się kameralną atmosferą, ogromem terenów zielonych i klasyczną elegancją. Szczawno-Zdrój doskonale sprawdzi się jako cel krótkiego wypadu weekendowego lub baza na znacznie dłuższy urlop w otoczeniu górskich krajobrazów. Jeśli planujesz więc wizytę w tych stronach, na liście miejsc do odwiedzenia koniecznie uwzględnij najważniejsze lokalne obiekty:

tereny Parku Zdrojowego im. Henryka Wieniawskiego,

zabytkową Pijalnię Wód Mineralnych,

historyczną Wieżę Anny,

zielone obszary Parku Szwedzkiego,

popularne Wzgórze Gedymina wraz z konstrukcją widokową,

monumentalny Zamek Książ zlokalizowany w sąsiednim Wałbrzychu,

reprezentacyjny budynek Teatru Zdrojowego.

Zwieńczeniem spacerów po mieście bywa zazwyczaj wspomniany gmach Teatru Zdrojowego im. Henryka Wieniawskiego. Stanowi on niekwestionowane centrum życia kulturalnego w uzdrowisku, gdzie regularnie odbywają się liczne występy muzyczne, przedstawienia teatralne oraz inne doniosłe imprezy artystyczne.

QUIZ. Kuracjuszu, jak dużo wiesz o leczeniu uzdrowiskowym? 10/10 tylko dla prawdziwych weteranów sanatoryjnych! Pytanie 1 z 10 Jakie schorzenia są najczęściej leczone w polskich uzdrowiskach? Choroby serca Choroby skóry Choroby układu oddechowego Wszystkie z powyższych Następne pytanie

Polska Statua Wolności zdobi dach Teatru Zdrojowego

Budynek teatru skrywa na swoim szczycie niezwykle fascynujący detal architektoniczny. Góruje tam rzeźba powszechnie określana mianem polskiej Statui Wolności, mimo że z nowojorskim gigantem nie łączy jej bezpośrednia historia. Postać niewiasty trzymającej w uniesionej ręce pochodnię budzi jednak jednoznaczne skojarzenia ze słynnym amerykańskim symbolem. Sudecka wersja monumentu różni się przede wszystkim gabarytami – mierzy zaledwie około jednego metra i posiada całkowicie puste wnętrze.