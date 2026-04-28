Szczere słowa Piotra Protasiewicza po porażce Sparty Wrocław w Grudziądzu

Konrad Marzec
2026-04-28 16:22

Betard Sparta Wrocław przegrała pierwszy mecz w sezonie 2026. Brązowy medalista z zeszłorocznej kampanii uległ Bayersystem GKM-owi Grudziądz 42:48. Po zawodach niedzielne ściganie podsumował dla "Super Expressu" trener Piotr Protasiewicz. Nie zabrakło konkretnej analizy postawy jednego z podopiecznych.

To wrocławska Sparta była faworytem niedzielnego meczu w Grudziądzu. Skończyło się wynikiem 48:42 dla gospodarzy, co rzecz jasna spotkało się z gorącą owacją na stadionie przy ul. Hallera 4. Po zawodach rozmawialiśmy z trenerem gości Piotrem Protasiewiczem. Nowy menedżer skomentował m.in. postawę Bartłomieja Kowalskiego, taktykę na ostatnią część spotkania i zamieszanie z oponami w PGE Ekstralidze. -  Przy tak wyrównanej drużynie (GKM Grudziądz - dop. red.), bez większych dziur, jednocześnie przy dużych dziurach w naszym zespole, trudno było myśleć o zwycięstwie. Nie było blamażu, ale trochę inaczej sobie to wyobrażałem. Po cichu liczyłem, że wyścigi nominowane potoczą się inaczej - wyznał "Pepe" w rozmowie z "Super Expressem".

To tylko wycinek z wywiadu, przeprowadzonego po meczu w Grudziądzu.

Bayersystem GKM Grudziądz - 48

  • 9. Michael Jepsen Jensen - 10+1 (2,3,2,2,1*)
  • 10. Kacper Szarszewski - ns (-,-,-,-)
  • 11. Maksym Drabik - 9+3 (1*,3,1*,1*,3)
  • 12. Max Fricke - 6 (3,1,2,0,0)
  • 13. Wadim Tarasienko - 9+1 (1,3,1,2*,2)
  • 14. Bastian Pedersen - 8 (2,3,0,0,3)
  • 15. Kevin Małkiewicz - 6+2 (0,2*,2*,0,2)
  • 16. Jan Przanowski - ns

Betard Sparta Wrocław - 42

  • 1. Brady Kurtz - 10 (3,1,3,1,2)
  • 2. Daniel Bewley - 5+1 (0,0,1,3,1*)
  • 3. Bartłomiej Kowalski - 0 (0,0,-,0)
  • 4. Maciej Janowski - 8+1 (1,2,2*,3,0)
  • 5. Artiom Łaguta - 14 (2,2,3,3,1,3)
  • 6. Marcel Kowolik - 3 (3,0,0)
  • 7. Mikkel Andersen - 2+1 (1,1*,0)
  • 8. Nikodem Mikołajczyk - ns

Bieg po biegu:

  • 1. (66,04) Kurtz, Jepsen Jensen, Drabik, Kowalski - 3:3 - (3:3)
  • 2. (67,55) Kowolik, Pedersen, Andersen, Małkiewicz - 2:4 - (5:7)
  • 3. (66,39) Fricke, Łaguta, Tarasienko, Bewley - 4:2 - (9:9)
  • 4. (66,89) Pedersen, Małkiewicz, Janowski, Kowolik - 5:1 - (14:10)
  • 5. (66,54) Drabik, Janowski, Fricke, Kowalski - 4:2 - (18:12)
  • 6. (66,27) Tarasienko, Małkiewicz, Kurtz, Bewley - 5:1 - (23:13)
  • 7. (65,91) Jepsen Jensen, Łaguta, Andersen, Małkiewicz - 3:3 - (26:16)
  • 8. (66,66) Łaguta, Janowski, Tarasienko, Pedersen - 1:5 - (27:21)
  • 9. (66,40) Kurtz, Jepsen Jensen, Bewley, Pedersen - 2:4 - (29:25)
  • 10. (66,17) Łaguta, Fricke, Drabik, Kowolik - 3:3 - (32:28)
  • 11. (65,96) Janowski, Jepsen Jensen, Kurtz, Fricke - 2:4 - (34:32)
  • 12. (65,80) Bewley, Małkiewicz, Drabik, Andersen - 3:3 - (37:35)
  • 13. (66,24) Pedersen, Tarasienko, Łaguta, Kowalski - 5:1 - (42:36)
  • 14. (66,25) Drabik, Kurtz, Bewley, Fricke - 3:3 - (45:39)
  • 15. (65,65) Łaguta, Tarasienko, Jepsen Jensen, Janowski - 3:3 - (48:42)
Galeria zdjęć 100
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

