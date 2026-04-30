Piroman na ścieżce rowerowej? Nadleśnictwo wydało pilny apel do mieszkańców

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-04-30 10:53

Ktoś celowo podpala lasy na Dolnym Śląsku? Strażacy tylko w kwietniu trzy razy gasili ogień w tej samej okolicy. Straty są ogromne, a leśnicy podejrzewają, że za wszystkim stoi podpalacz poruszający się rowerem. Nadleśnictwo Legnica wydało pilny apel.

Ktoś celowo podpala lasy? Leśnicy biją na alarm po serii pożarów
Ktoś celowo podpala lasy? Leśnicy biją na alarm po serii pożarów Ktoś celowo podpala lasy? Leśnicy biją na alarm po serii pożarów Ktoś celowo podpala lasy? Leśnicy biją na alarm po serii pożarów
Na terenie Dolnego Śląska doszło w ostatnim czasie do serii niepokojących zdarzeń związanych z pożarami lasów. Tylko w kwietniu straż pożarna aż trzykrotnie interweniowała w tej samej okolicy - ogniem zajmował się las przy ścieżce rowerowej łączącej Lisowice ze Ścinawą. Pracownicy Nadleśnictwa Legnica podejrzewają, że za serią tych zdarzeń stoi człowiek. Sprawa jest niezwykle poważna, zwłaszcza że w lasach panuje obecnie bardzo duże zagrożenie pożarowe z powodu suszy.

Kilka pożarów w krótkim czasie

Leśnicy mają już swoje podejrzenia co do sposobu działania sprawcy. Zbieg okoliczności wydaje się zbyt duży, by mówić o przypadku. Pożary wybuchają wzdłuż trasy rowerowej, a ich częstotliwość jest alarmująca. W kwietniu ogień pojawił się w piątek przed Wielkanocą, następnie w Niedzielę Wielkanocną i ostatnio 17 kwietnia. W rozmowie z Super Expressem pracownicy nadleśnictwa nie kryją swoich obaw.

- Mamy podejrzenie, że to ktoś celowo podpala. Zbieg okoliczności jest taki, że do pożarów dochodzi w jednym miejscu, wzdłuż trasy rowerowej

- słyszymy od przedstawiciela Nadleśnictwa Legnica. 

Podejrzewa się, że sprawca może poruszać się rowerem i w ten sposób podpalać kolejne fragmenty lasu.

Polecany artykuł:

Poszukiwania 28-letniego programisty. Ujawniono jego ostatnią trasę i zdjęcia

Ogromne straty i bolesna historia. Ten las płonął już wcześniej

Skala zniszczeń jest ogromna, a sytuacja jest tym bardziej bolesna, że dotyczy terenu o tragicznej historii. Ostatni pożar z 17 kwietnia strawił 1,5 hektara młodego, zaledwie 12-letniego lasu. Jak informują leśnicy, to miejsce wcześniej było dotknięte ogromnym pożarem.

- To jest miejsce, gdzie w 2014 roku doszło do bardzo dużego pożaru, spaliło się wówczas około 49 hektarów lasu. Później posadzono nowy las i w tej chwili znów dochodzi do pożarów

- słyszymy od leśnika. 

Nadleśnictwo Legnica wydało pilny apel

W obliczu rosnącego zagrożenia i bezmyślności, Nadleśnictwo Legnica wystosowało dramatyczny apel do mieszkańców. Leśnicy przypominają, że to właśnie człowiek jest najczęstszą przyczyną pożarów i proszą o odpowiedzialność oraz reagowanie na podejrzane zachowania.

"17 kwietnia na terenie Leśnictwa Mierzowice, spaleniu uległ młodnik w wieku około 12 lat o powierzchni 1,5 ha. Wszystko wskazuje na to, że przyczyną pożaru mogło być podpalenie. I niestety jest to już kolejny tego typu przypadek w tej okolicy. Trzeba powiedzieć to wprost - człowiek jest najczęstszą przyczyną powstawania pożarów lasów.. Często wystarczy chwila nieuwagi, ale zdarzają się też sytuacje celowego działania, które niszczy przyrodę budowaną przez lata. Apelujemy o rozwagę i odpowiedzialność. W lesie ogień to ogromne zagrożenie - nie zostawiajmy niedopałków, nie rozpalajmy ognisk w niedozwolonych miejscach i reagujmy, gdy widzimy niepokojące zachowania. Jeśli zauważysz coś podejrzanego - nie ignoruj tego. Powiadom odpowiednie służby. Wspólnie możemy zapobiegać takim tragediom."

- zaapelowano. 

Sprawa została już zgłoszona na policję, która prowadzi dochodzenie. W walce z żywiołem nieocenioną rolę odgrywają strażacy, którym leśnicy składają specjalne podziękowania.

"Dziękujemy druhom ze Straży Pożarnej! Bez Waszej odwagi i determinacji rozmiar szkód byłby nieporównywalnie większy.."

Ktoś celowo podpala lasy? Leśnicy biją na alarm po serii pożarów
