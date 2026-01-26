Brytyjka zachwycona Polską. Odwiedziła Wenecję Północy i czuła się jak w bajce

Brytyjska dziennikarka Sophie-May Williams odwiedziła Wrocław i była nim oczarowana.

"Wenecja Północy" zachwyciła ją malowniczymi uliczkami i historyczną architekturą.

Dlaczego Wrocław nazywany jest "Wenecją Północy"?

Polska od lat coraz częściej pojawia się na turystycznej mapie Europy, przyciągając zagranicznych gości różnorodnością krajobrazów, bogatą historią i stosunkowo przystępnymi cenami. Turyści chętnie odwiedzają zarówno duże miasta, jak i mniejsze miejscowości, dzieląc się później swoimi wrażeniami w mediach społecznościowych. W ostatnim czasie spore zainteresowanie wzbudziła relacja Brytyjki, która opisała swoją podróż po Polsce jako wyjątkowe i niemal baśniowe doświadczenie.

Brytyjka odwiedziła Polską. Zakochała się od razu

W ostatnim czasie brytyjska dziennikarka Sophie-May Williams odwiedziła Wrocław, a całą podróż szczegółówo opisała w artykule na portalu metro.co.uk. Okazuje się, że kobieta była zachwycona miastem, a czasami czuła się w nim nawet jak w bajce.

Pierwszą rzeczą, na którą zwróciłam uwagę we Wrocławiu, była jego kalejdoskopowa kolorystyka. Była ona jeszcze bardziej magiczna w śniegu, gdy ogromne płatki padały na starą kamienną posadzkę, czułam się jak w prawdziwej bajce. Podczas krótkiego spaceru z naszego miejsca zakwaterowania na Stare Miasto od razu uderzyło mnie, jak odważne i jasne są tutejsze budynki - czytamy w artykule dziennikarki.

Dziennikarka relacjonowała, iż we Wrocławiu można odpocząć, pozwiedzać oraz dobrze zjeść bez wydawania ogromnej sumy pieniędzy. Kobieta poleciła stolicę Dolnego Śląska każdemu, kto chciałby wyrwać się z domu na city-break.

Polskie miasto podbija serca zagranicznych turystów

Wrocław "Wenecją Północy"

Wrocław to wyjątkowe miasto na mapie Polski, które od lat nazywane jest Wenecją Północy. Co ciekawe, takie określenie nie jest przypadkowe. Stolica Dolnego Śląska słynie z licznych mostów, kładek i wysp rozciągających się na Odrze, co nadaje miastu wyjątkowy, romantyczny charakter podobny do tego, który można spotkać we włoskim mieście. Kolorowe kamienice, Rynek, Ostrów Tumski i nadrzeczne bulwary sprawiają również, że Wrocław regularnie trafia na listy najpiękniejszych miast w Europie.