15 pytań o historię polskiej muzyki. QUIZ o przebojach z lat 90. Cugowski, Rojek, Turnau

QUIZ. 15 pytań z historii polskiej muzyki. Największe przeboje z lat 90. XX wieku
Czytelnicy "Super Expressu" znakomicie poradzili sobie z sentymentalnym quizem z historii polskiej muzyki. Przygotowaliśmy zabrać ich w kolejną, ciekawą podróż. Tym razem pod lupę bierzemy największe przeboje z lat 90. XX wieku. Ponownie mamy 15 pytań, a zaczynamy od takich postaci jak:
- Krzysztof Cugowski
- Artur Rojek
- Grzegorz Turnau
- Justyna Steczkowska
Utwory, które znajdziecie w naszym muzycznym quizie do dziś królują na imprezach, a stacje radiowe chętnie puszczają je słuchaczom. Nie zmienia to faktu, że komplet 15 punktów rezerwujemy tylko dla prawdziwych fanów rocka i nie tylko. Jeżeli będziecie potrzebować pomocy, to z pewnością wasi rodzice lub dziadkowie będą kojarzyć artystów i ich dzieła. Życzymy powodzenia!
Co to jest quiz?
Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
Redakcja "Super Expressu" codziennie przygotowuj quizy z różnych dziedzin. Czwartki poświęcamy na geografię, a soboty na ortografię. W powyższym przypadku skupiamy się na polskiej muzyce z lat 90. XX wieku, ale znajdziecie u nas również testy filmowe, sportowe i historyczne. Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy i życzymy świetnych wyników.