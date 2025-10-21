15 pytań o historię polskiej muzyki. QUIZ o przebojach z lat 90. Cugowski, Rojek, Turnau

Konrad Marzec
2025-10-21 5:05

Redakcja "Super Expressu" po raz kolejny zabiera czytelników w sentymentalną podróż. W naszym quizie skupiamy się na wielkich przebojach z lat 90. XX wieku. Pamiętacie, którzy artyści podbijali wówczas serca tysięcy Polaków? Krzysztof Cugowski, Artur Rojek i Grzegorz Turnau - o nich pytamy na początku. Komplet punktów zarezerwowaliśmy dla ekspertów.

Czytelnicy "Super Expressu" znakomicie poradzili sobie z sentymentalnym quizem z historii polskiej muzyki. Przygotowaliśmy zabrać ich w kolejną, ciekawą podróż. Tym razem pod lupę bierzemy największe przeboje z lat 90. XX wieku. Ponownie mamy 15 pytań, a zaczynamy od takich postaci jak:

  • Krzysztof Cugowski
  • Artur Rojek
  • Grzegorz Turnau
  • Justyna Steczkowska

Utwory, które znajdziecie w naszym muzycznym quizie do dziś królują na imprezach, a stacje radiowe chętnie puszczają je słuchaczom. Nie zmienia to faktu, że komplet 15 punktów rezerwujemy tylko dla prawdziwych fanów rocka i nie tylko. Jeżeli będziecie potrzebować pomocy, to z pewnością wasi rodzice lub dziadkowie będą kojarzyć artystów i ich dzieła. Życzymy powodzenia!

Pytanie 1 z 15
Z jakiego albumu Budki Suflera pochodzi utwór "Takie tango?"

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

Redakcja "Super Expressu" codziennie przygotowuj quizy z różnych dziedzin. Czwartki poświęcamy na geografię, a soboty na ortografię. W powyższym przypadku skupiamy się na polskiej muzyce z lat 90. XX wieku, ale znajdziecie u nas również testy filmowe, sportowe i historyczne. Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy i życzymy świetnych wyników.

