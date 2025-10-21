QUIZ. 15 pytań z historii polskiej muzyki. Największe przeboje z lat 90. XX wieku

Czytelnicy "Super Expressu" znakomicie poradzili sobie z sentymentalnym quizem z historii polskiej muzyki. Przygotowaliśmy zabrać ich w kolejną, ciekawą podróż. Tym razem pod lupę bierzemy największe przeboje z lat 90. XX wieku. Ponownie mamy 15 pytań, a zaczynamy od takich postaci jak:

Krzysztof Cugowski

Artur Rojek

Grzegorz Turnau

Justyna Steczkowska

Utwory, które znajdziecie w naszym muzycznym quizie do dziś królują na imprezach, a stacje radiowe chętnie puszczają je słuchaczom. Nie zmienia to faktu, że komplet 15 punktów rezerwujemy tylko dla prawdziwych fanów rocka i nie tylko. Jeżeli będziecie potrzebować pomocy, to z pewnością wasi rodzice lub dziadkowie będą kojarzyć artystów i ich dzieła. Życzymy powodzenia!

15 pytań o historię polskiej muzyki. QUIZ o przebojach z lat 90. Cugowski, Rojek, Turnau Pytanie 1 z 15 Z jakiego albumu Budki Suflera pochodzi utwór "Takie tango?" "Nic nie boli, tak jak życie" "Cień wielkiej góry" "Za ostatni grosz" Następne pytanie

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

Redakcja "Super Expressu" codziennie przygotowuj quizy z różnych dziedzin. Czwartki poświęcamy na geografię, a soboty na ortografię. W powyższym przypadku skupiamy się na polskiej muzyce z lat 90. XX wieku, ale znajdziecie u nas również testy filmowe, sportowe i historyczne. Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy i życzymy świetnych wyników.