Alarm w kilku regionach Polski! Czy grozi nam powódź? Gdzie sytuacja jest najgorsza?

2025-11-02 17:14

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty hydrologiczne I i II stopnia dla części województw: dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Ostrzeżenia związane są z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, które mogą doprowadzić do groźnych wezbrań rzek. Sprawdź, czy Twój region jest zagrożony!

Zagrożenie powodziowe

Gdzie obowiązują alerty hydrologiczne I stopnia?

Ostrzeżenia I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód obejmują południową część Dolnego Śląska oraz powiat Nyski w województwie opolskim. Alerty dotyczą zlewni Nysy Kłodzkiej, Nysy Łużyckiej, Strzegomki, Bystrzycy, Oławy, Ślęzy, Kwisy, a także rzeki Bóbr. Ostrzeżenia będą obowiązywały do poniedziałku do godz. 14.

Jak informuje IMGW, wzrost stanów wody miejscami może sięgnąć strefy stanów wysokich, a na mniejszych zbiornikach wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny.

Alerty II stopnia: Gdzie sytuacja jest najpoważniejsza?

Alerty II stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych dotyczą Wielkopolski na obszarze zlewni rzeki Barycz, z wyjątkiem Orli i Polskiego rowu, oraz zlewni Grabi w województwie łódzkim. Dla Wielkopolski ostrzeżenia będą aktywne do poniedziałku do godz. 18, dla łódzkiego do godz. 12.

Intensywne opady deszczu. Nowe ostrzeżenia IMGW

IMGW wydał również ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla południowej części Małopolski i południowych krańców woj. śląskiego. Będą one obowiązywały od nocy z niedzieli na poniedziałek do wtorkowego poranka. Dla części Dolnego Śląska i woj. opolskiego alerty pozostaną w mocy do godz. 10 w poniedziałek. Prognozowana suma opadów na tych obszarach sięgnie do 40 mm.

Co oznaczają poszczególne stopnie ostrzeżeń?

  • Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
  • Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

IMGW zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej. Bądźmy przygotowani na nagłe zmiany pogody i stosujmy się do zaleceń służb.

