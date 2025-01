Spis treści

To wrocławskie osiedle nie ma sobie równych. Jest jedyne w swoim rodzaju

Wrocław to bez wątpienia jedno z tych miast w naszym kraju, które zachwyca na różnych płaszczyznach. Między innymi architektura miasta sprawia, że jest ono tak wyjątkowe - osiedle Manhattan, Trzonolinowiec czy "Mrówkowiec" to tylko wstęp, bowiem niepowtarzalnych budynków jest o wiele więcej. Niektóre niestety są zapomniane tak jak na przykład osiedle Sępolno w okolicach Śródmieścia.

Wrocławskie osiedle Sępolno

Modernistyczne osiedle Sępolno powstawało w latach 1919-1936 i na początku było przeznaczone dla wrocławskiej klasy średniej. Za unikalny na skalę europejską projekt odpowiadali wybitni architekci - Hermann Wahlich, Albert Kempter oraz Paul Heim. Dziś wiele osób nazywa osiedle wręcz idealnym, bowiem niemalże wszystko zostało tam dokładnie przemyślane. Architekci zwrócili uwagę nawet na to, by ścieżki piesze przechodziły przez tyły ogródków i tym samym tworzyły miejsca do spacerów wśród zieleni.

Idealne ułożenie budynków nie jest przypadkiem

Ułożenie budynków na osiedlu Sępolno jest wyjątkowe i niespotykane. Okazuje się bowiem, iż z lotu ptaka bloki tworzą kształt orła, co prezentuje się naprawdę zjawiskowo. Co ciekawe, przez to, iż tak niepowtarzalny widok można ujrzeć tylko i wyłącznie z góry, to nadal wielu mieszkańców nie ma pojęcia, że miejsce, w którym żyją, tworzy coś tak niebywałego.

Architekci, pracując nad projektem, chcieli, by w okolicy powstało miejsce, w którym natura współgra z miejskimi budynkami. Ich plan się ziścił, bowiem oprócz budynków mieszkalnych znajdziemy tam sporo terenów zielonych. Najpopularniejszą tego typu lokalizacją jest tam bez wątpienia Skwer Powstańców Warszawskich, który znajduje się w centrum dzielnicy i tym samym jest "sercem" orła.

Dzisiaj osiedle Sępolno nadal pozostaje oazą spokoju we wciąż rozwijającym się Wrocławiu, więc to świetna destynacja dla osób ceniących spokój w mieście. Koncepcja miasta-ogrodu dodaje uroku okolicy i sprawia, że można choć przez chwilę pobyć z naturą, nie wyjeżdżając z metropolii.

