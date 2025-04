Architektoniczny majstersztyk we Wrocławiu. Gigantyczny okręt z wielkiej płyty

Wybuch we wrocławskim liceum! Trzy osoby poszkodowane [ZDJĘCIA]

Wrocław tęskni za morzem? Blok-statek daje namiastkę Bałtyku

Wrocław to wyjątkowe miasto w województwie dolnośląskim, które zdaje się tęsknić za szumem fal i zapachem soli. Dowodem na to jest niezwykły "Blok-statek" - monumentalny budynek z wielkiej płyty, który niczym gigantyczny okręt, "płynie" po wrocławskim osiedlu na Psim Polu. Historia powstania obiektu owiana jest legendami, a jedna z nich głosi, że architekci inspirowali się stocznią, która kiedyś funkcjonowała w pobliżu. Inna natomiast mówi o tęsknocie za morzem i pragnieniu stworzenia namiastki nadmorskiego klimatu w sercu Wrocławia.

Blok-statek we Wrocławiu

Na wrocławskiej ulicy Kiełczowskiej 51, na przełomie wieków, "zacumował" niezwykły okręt, a w zasadzie 11-piętrowy blok mieszkalny! Mieszkańcy Wrocławia i turyści, przejeżdżający przez Kiełczowską często nie mogą uwierzyć własnym oczom, bowiem zamiast typowego, szarego bloku z wielkiej płyty, wznosi się tam potężna konstrukcja przypominająca statek. Okrągłe okna, maszty z flagami, kominy, a nawet wzburzone fale na parterze - wszystko to sprawia, że budynek wygląda jak wyjęty z innego świata.

Niezwykły projekt Krzysztofa Skalskiego powstał w czasach, gdy polska architektura odważnie eksperymentowała z konwencjami. Na przełomie 1999 i 2000 roku powstawały bowiem budynki, które miały zaskakiwać i pobudzać wyobraźnię.

Co ciekawe, dziś "Blok-Statek" to nieoficjalna atrakcja turystyczna Wrocławia - coraz więcej osób przyjeżdża, by zobaczyć niezwykły budynek na własne oczy. Można więc śmiało stwierdzić, że nawet w szarej rzeczywistości wielkiej płyty znajdziemy coś wyjątkowego i inspirującego.

Dzięki uprzejmości portalu Eska.pl zamieszczamy poniżej fotografie bloku, zachęcamy do sprawdzenia.

Co można fajnego robić we Wrocławiu? Architektura to dopiero początek

Wrocław to perła Dolnego Śląska, która zachwyca na każdym kroku. Bogata historia i imponująca architektura przyciągają turystów z całego świata, lecz miejscowość ma do zaoferowania znacznie więcej! Co oferuje miasto odwiedzającym?

Wrocław słynie z małych, brązowych figurek krasnali, które stały się symbolem miasta. Polowanie na nie to świetna zabawa dla całej rodziny!

które stały się symbolem miasta. Polowanie na nie to świetna zabawa dla całej rodziny! Ogród Japoński w Parku Szczytnickim to prawdziwa oaza spokoju, gdzie można podziwiać piękne rośliny, malownicze mostki i tradycyjne japońskie budowle.

to prawdziwa oaza spokoju, gdzie można podziwiać piękne rośliny, malownicze mostki i tradycyjne japońskie budowle. Muzeum sztuki we Wrocławiu, gdzie znajduje się m.in. Panorama Racławicka, czyli monumentalne malowidło, przedstawiające bitwę pod Racławicami.

gdzie znajduje się m.in. Panorama Racławicka, czyli monumentalne malowidło, przedstawiające bitwę pod Racławicami. Hala Stulecia , czyli ikona Wrocławia i arcydzieło architektury modernistycznej.

, czyli ikona Wrocławia i arcydzieło architektury modernistycznej. Fontanna Multimedialna przy Hali Stulecia (w sezonie letnim można tam oglądać piękne pokazy świateł).