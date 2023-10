i Autor: pixabay.com zdjęcie ilustracyjne

to z pewnością za wcześnie

Atak zimy we Wrocławiu? Mamy fatalne wieści! Spadnie śnieg, będzie bardzo zimno

Jesień co prawda w pełni, ale chyba nikt się nie spodziewał, że w październiku zaatakuje zima! O ile w Karkonoszach śnieg o tej porze to nie nowość, to we Wrocławiu i okolicach nikt się go nie spodziewał. Co nas czeka w najbliższy weekend? Sprawdźcie!