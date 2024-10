Pożar BMW na autostradzie A4

Do zdarzenia doszło we wtorek, 22 października, około godz. 9. Na autostradzie A4, w pobliżu węzła Budziszów, doszło do bardzo groźnego zdarzenia. Na pasie w kierunku Wrocławia zapalił się samochód BMW. Pojazd płonął niemal jak pochodnia. Na szczęście nie doszło do najgorszego i nikt nie został poszkodowany w zdarzeniu.

W czasie akcji ratunkowej na autostradzie kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami, bowiem prawy psa jezdni był zablokowany.