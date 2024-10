Dyrektor ważnego urzędu zginął w wypadku. "Takiej ciszy nie było tu nigdy"

Paweł Czyszczoń zginął w tragicznym wypadku

Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 21 października, wcześnie rano. Na drodze wojewódzkiej 384, we wsi Ratajno pod Dzierżoniowem, doszło do strasznego wypadku. Zderzyły się tam osobowa skoda i ciężarowy mercedes. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że ciężarówka zjechała na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzyła się ze skodą. Rozbita osobówka wpadła do rowu, niestety, skutki okazały się wstrząsające. W wypadku zginął 50-letni kierowca skody.

Kilka godzin później okazało się, że za kierownicą osobówki siedział Paweł Czyszczoń, wieloletni dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Postać doskonale znana praktycznie w całym regionie, bowiem przez lata współpracująca z dolnośląskimi gminami.

Współpracownicy nie mogą uwierzyć

Tragiczna śmierć Pawła Czyszczonia wstrząsnęła współpracownikami. Dziś wspominają jego profesjonalizm, ale również fakt, jak ciepłą był osobą.

Jeszcze w tę sobotę widzieliśmy się na Święcie Województwa w Jeleniej Górze. Paweł, jak zawsze, doglądał produktów regionalnych i z dumą patrzył, jak zachwycają smakiem i podbijają serca. Zawsze był blisko. Blisko ludzi, urzędowych spraw, oddany całym sobą temu, w co wierzył i co było Jego pasją. Nigdy nie przeszedł bez podania ręki, zapytania co słychać. Stawał murem, gdy było trzeba, dużo żartował, troszczył się o drugiego człowieka. W Jego towarzystwie każdy czuł się akceptowany i ważny… Przez ponad 20 lat każdego dnia pokonywał kilkadziesiąt kilometrów, by działać na rzecz regionu. Wielu podziwiało, że mu „się chce”. A jemu się chciało zawsze… Dziś czas się zatrzymał, a urząd zamilkł. Takiej ciszy nie było tu nigdy… Powiedzieć, że będzie nam Pawła brakowało, to za mało. Bo tego uśmiechu, energii, oddania, zastąpić się nie da. Paweł zawsze pozostanie w naszych sercach, pamięci, wspomnieniach. Żegnaj Przyjacielu, obiecujemy kontynuować Twoją regionalną misję… Koleżanki i Koledzy z UMWD

– czytamy na profilu Urzędu Marszałkowskiego.

Śmierć Pawła Czyszczonia mocno dotknęła nie tylko najbliższych współpracowników, ale również wielu samorządowców oraz działaczy społecznych, którzy mieli okazję współpracować z tym urzędnikiem.

Oto wpisy niektórych z nich w mediach społecznościowych:

- Znałem Pawła wiele lat. Bardzo będzie nam Ciebie brakować. Spoczywaj w pokoju. Ślady Twojej pracy widać na całym Dolnym Śląsku - Antoni Kopeć, radny powiatu wrocławskiego i były, wieloletni burmistrz Kątów Wrocławskich.

- Wyrazy współczucia dla całej rodziny. Bardzo dobry człowiek. Wspaniały kolega. Taki zostanie w naszej pamięci. Spoczywaj w pokoju - Jarosław Jagielski, wójt gminy Czernica.

- To strasznie nierealne. Był i już go nie ma. Zawsze służył radą i pomocą. Uśmiechnięty, spokojny i kompetentny. Spoczywaj przyjacielu w pokoju! Wyrazy współczucia dla rodziny! - Artur Zych.

- Dziś zamilkł nie tylko Urząd Marszałkowski w którym pracował Paweł, zamilkło wiele mniejszych urzędów i wielu, wielu ludzi - bo zwyczajnie brak słów by powiedzieć co człowiek czuje. Ogromna strata gdy odchodzi Człowiek z pasją, pomysłami i doświadczeniem zawodowym od którego można zawsze było się uczyć i który zawsze szukał rozwiązań. Ogromna strata i niedowierzanie… Bardzo mi przykro… Będzie Ciebie Pawle bardzo brakowało… - Krzysztof Wołoszyn.