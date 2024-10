Dwa masowe groby w pobliżu kościoła. Znaleziono szczątki 64 osób

Janków. Dwa masowe groby pod kościołem

Przedstawiciele Pracowni Badań Historycznych i Archeologicznych Pomost, która zajmuje się m.in. poszukiwaniami i ekshumacjami szczątków ofiar II wojny światowej, ponownie zjawili się na Dolnym Śląsku. Tym razem prowadzili prace w miejscowości Janków w gminie Domaniów pod Oławą, które zakończyły się 1 października.

Naprzeciwko głównego wejścia do kościoła zlokalizowaliśmy dwa groby masowe, w których pochowano 64 żołnierzy niemieckich

- poinformowali badacze.

W jednym znaleziono 12 ludzkich szczątków, a w drugim aż 52. - Według dostępnych źródeł pierwszy z grobów powstał w lutym 1945 r. Wśród poległych byli m. in. członkowie Służby Pracy Rzeszy (RAD). Drugą mogiłę utworzono dopiero w maju. Wówczas niemieccy mieszkańcy Jankowa zwieźli zwłoki żołnierzy zalegające na polach wokół miejscowości i pochowali w jednym wielowarstwowym grobie. Do transportu zwłok użyli różnych narzędzi, m. in. pogrzebacza oraz łańcucha, które następnie wrzucili do jamy grobowej. W trakcie czterodniowych prac odnaleźliśmy łącznie 17 znaków tożsamości – poinformowali przedstawiciele Pomostu.

Jak przyznali badacze, dużą pomoc przy swoich pracach otrzymali od ks. Jana Baszaka, proboszcza Parafii Św. Mikołaja w Wierzbnie, oraz mieszkańców Jankowa.