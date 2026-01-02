Pościgi i wypadki. Złodzieje nie zawsze mieli szczęście

Nie zawsze wszystko szło po myśli złodziei. Czasami akumulator w skradzionym aucie był rozładowany, innym razem samochód ulegał awarii. Pewnego razu Bogdan musiał uciekać przed policją, co omal nie doprowadziło do nieszczęścia.

- Torował sobie drogę na siłę – mówił sędzia. - To czyste szczęście, że żaden policjant nie został ranny.

Wpadka złodziei. Ucieczka zakończyła się wypadkiem

Wspólna Grupa Poszukiwawcza (GFG) Bautzen w końcu doprowadziła do zatrzymania złodziei. Kiedy w kwietniu Bogdan uciekał przed policjantami ze skradzioną w Dreźnie Kią, uderzył o drzewo w mieście Hoyerswerda. Tej nocy jego wspólnicy również zostali zatrzymani. Podczas procesu całe trio się przyznało do zarzucanych im czynów.

Wyroki dla złodziei aut

Bogdan musi teraz trafić do więzienia na pięć lat i sześć miesięcy. Amanda ma do odsiadki dwa lata i osiem miesięcy. Jakub musi iść za kratki na cztery lata i sześć miesięcy.

