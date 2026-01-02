Bogdan, Amanda i Jakub masowo kradli samochody. Niemiecki sąd nie miał litości dla Polaków

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-01-02 13:21

Sąd Okręgowy w Dreźnie skazał trzech członków gangu, którzy ukradli 15 samochodów w Niemczech. Skradzione pojazdy miały trafić do Polski. Złodzieje usłyszeli wyroki. Sprawdź szczegóły tej sprawy!

Gang polskich złodziei samochodów rozbity

Autor: Pexels.com
Pościgi i wypadki. Złodzieje nie zawsze mieli szczęście

Nie zawsze wszystko szło po myśli złodziei. Czasami akumulator w skradzionym aucie był rozładowany, innym razem samochód ulegał awarii. Pewnego razu Bogdan musiał uciekać przed policją, co omal nie doprowadziło do nieszczęścia.

- Torował sobie drogę na siłę – mówił sędzia. - To czyste szczęście, że żaden policjant nie został ranny.

Wpadka złodziei. Ucieczka zakończyła się wypadkiem

Wspólna Grupa Poszukiwawcza (GFG) Bautzen w końcu doprowadziła do zatrzymania złodziei. Kiedy w kwietniu Bogdan uciekał przed policjantami ze skradzioną w Dreźnie Kią, uderzył o drzewo w mieście Hoyerswerda. Tej nocy jego wspólnicy również zostali zatrzymani. Podczas procesu całe trio się przyznało do zarzucanych im czynów.

Wyroki dla złodziei aut

Bogdan musi teraz trafić do więzienia na pięć lat i sześć miesięcy. Amanda ma do odsiadki dwa lata i osiem miesięcy. Jakub musi iść za kratki na cztery lata i sześć miesięcy.

DREZNO
ZŁODZIEJE SAMOCHODÓW
SĄD
WYROK
POLACY W NIEMCZECH