Akcja saperów, którzy podejmą niemiecką bombę lotniczą SC 250 o wadze około 250 kg, sparaliżuje ruch w centrum Wrocławia. Ładunek odnaleziono na terenie budowy przy ul. Kolejowej, w bezpośrednim sąsiedztwie torów i estakady grabiszyńskiej. Operacja usunięcia niewybuchu zaplanowana jest na wtorek, 20 października, i wiąże się z czasowym wstrzymaniem ruchu pociągów.

Zmiany w kursowaniu pociągów PKP Intercity

Przewoźnik dalekobieżny poinformował o planowanym wstrzymaniu ruchu, które dotknie kilka popularnych połączeń.

- Utrudnienia w ruchu pociągów we Wrocławiu. 20 października, w godz. 10:30–11:15, planowane jest wstrzymanie ruchu pociągów na terenie Wrocławskiego Węzła Kolejowego. Utrudnienia są związane z usuwaniem niewybuchu w rejonie estakady Grabiszyńskiej, w pobliżu stacji Wrocław Główny. W tym czasie pięć pociągów PKP Intercity zostanie zatrzymanych na wyznaczonych stacjach i przystankach do czasu wznowienia ruchu. Możliwe są opóźnienia do 60 minut

- informuje PKP Intercity.

Zmiany w organizacji ruchu będą dotyczyć następujących pociągów:

IC nr 1622/3 ,,BACZYŃSKI” relacji Warszawa Wschodnia – Wrocław Główny zostanie zatrzymany na stacji Wrocław Nadodrze.

IC 8314/5 ,, MATEJKO” relacji Szczecin Główny – Przemyśl Główny zostanie zatrzymany na stacji Wrocław Żerniki.

IC nr 56 (37002/3) ,,WAWEL’’ relacji Przemyśl Główny – Berlin – Lichtenberg zostanie zatrzymany na stacji Wrocław Główny.

IC nr 5608/9 ,,POMORZANIN’’ relacji Gdynia Główna – Jelenia Góra zostanie zatrzymany na przystanku osobowym Wrocław Mikołajów.

IC nr 264 (65004/5) ,,BALTIC EXPRESS’’ relacji Praha hl.n. – Gdynia Główna zostanie zatrzymany na stacji Wrocław Główny.

PKP Intercity dodaje, że pasażerowie powinni zwracać uwagę na komunikaty głosowe na dworcach i przypomina o prawie do złożenia reklamacji w związku z niedogodnościami.

Koleje Dolnośląskie: Komunikacja zastępcza i odwołane kursy

Jeszcze większe zmiany czekają pasażerów pociągów regionalnych. Koleje Dolnośląskie ostrzegają, że przerwa w ruchu obejmie wszystkie pociągi jadące ze stacji Wrocław Główny w kierunku zachodnim.

- We wtorek, 20 października, około godz. 10:30 (do odwołania) nastąpi przerwa w ruchu ze stacji Wrocław Główny w kierunku zachodnim

- informuje przewoźnik.

Utrudnienia dotkną pociągi jadące w kierunkach: Kątów Wrocławskich (Jeleniej Góry), Legnicy, Wołowa, Rawicza, Trzebnicy, Oleśnicy oraz Jelcza-Laskowic.

W trakcie prac saperskich wprowadzone zostaną następujące zmiany:

Na odcinku Wrocław Główny - Wrocław Zachodni za pociągi do i z Jeleniej Góry pojedzie autobusowa komunikacja zastępcza.

Pociąg z Zielonej Góry (76404) dojedzie tylko do stacji Wrocław Muchobór, a pociąg powrotny (67409) rozpocznie bieg z tej samej stacji.

Pociągi do Rawicza (60653) i z Jelcza-Laskowic (69359/8) rozpoczną lub zakończą bieg na stacji Wrocław Mikołajów.

Pociąg do Głogowa (66541) jest odwołany na odcinku Wrocław Główny - Legnica.

Koleje Dolnośląskie zaznaczają, że w zależności od długości akcji saperów, możliwe są dalsze zmiany w kursowaniu pociągów. Bieżące informacje można śledzić na stronie i w aplikacji Portal Pasażera.

Ewakuacja mieszkańców i zmiany w komunikacji miejskiej

Operacja usunięcia bomby to nie tylko problem dla pasażerów kolei. Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia informuje o konieczności ewakuacji około 3 tysięcy osób z obszaru w promieniu 300 metrów od znaleziska. Mieszkańcy muszą opuścić swoje domy we wtorek do godziny 9:30.

W związku z akcją, jak podaje Urząd Miejski:

- W godzinach od ok. 9:45 – do ok. 11:15 wprowadzone zostaną zmiany w trasach komunikacji zbiorowej na liniach tramwajowych 4, 5, 11, 14, 15, 21, 22, 23 oraz autobusowych: 122, 144, 148

Od godziny 10:00 planowane jest całkowite zamknięcie ruchu kołowego w rejonie operacji, w tym na ulicach Piłsudskiego i Grabiszyńskiej. Mieszkańcy proszeni są o stosowanie się do poleceń służb i śledzenie komunikatów.