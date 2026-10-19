Wielka ewakuacja we Wrocławiu! Bomba lotnicza i utrudnienia w ruchu

Już jutro, we wtorek 20 października, we Wrocławiu odbędzie się wielka operacja saperska. Powodem jest odnaleziona na terenie inwestycji przy ul. Kolejowej niemiecka bomba lotnicza SC 250 z czasów II wojny światowej. Ważący około 250 kg niewybuch zostanie podjęty i przetransportowany na poligon w Świętoszowie. Akcja wiąże się z koniecznością ewakuacji i spowoduje poważne utrudnienia w mieście.
Bomba lotnicza we Wrocławiu. Ewakuacja 3 tysięcy osób
W związku z zaplanowaną operacją, konieczna będzie ewakuacja blisko 3 tysięcy osób, które mieszkają lub pracują w promieniu 300 metrów od znaleziska. Służby podkreślają, że strefę zagrożenia należy opuścić najpóźniej do godziny 9:30. Jak informuje Piotr Szereda ze Straży Miejskiej Wrocławia, pierwotnie planowana godzina była inna.
- Godzina ewakuacji uległa zmianie z 8:30 na 9:30
- przypomina Piotr Szereda ze Straży Miejskiej Wrocławia.
Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia podało dokładną listę adresów objętych ewakuacją:
- ul. Kolejowa 2–56
- ul. Prosta 34–46
- ul. Lelewela 1–23
- ul. Grabiszyńska 2–36 (numery parzyste)
- ul. Jęczmienna 12–22 oraz 17–29
- ul. Pszenna 12–28
- ul. Owsiana 1 i 20
- ul. Żytnia 22–28
- ul. Stysia 14–20a oraz 22–41a
- ul. Zielińskiego 1–55 (numery nieparzyste)
- ul. Piłsudskiego 9–29 (numery nieparzyste)
- ul. Skwierzyńska 1–16
- ul. Swobodna 71, 73, 73a, 77, 78
- pl. Rozjezdny
- pl. Legionów 9–14
We wtorek nie odbędą się również zajęcia w Technikum Chemicznym przy ul. Skwierzyńskiej, które znalazło się w strefie zagrożenia.
Paraliż komunikacyjny w centrum Wrocławia
Akcja saperów oznacza także ogromne zmiany w organizacji ruchu. Od godziny 10:00 planowane jest całkowite zamknięcie dla samochodów kluczowych arterii, w tym ulicy Piłsudskiego i Grabiszyńskiej w obu kierunkach. Utrudnienia dotkną również transport kolejowy. Jak wyjaśnia Bartłomiej Bajak z Urzędu Miejskiego Wrocławia, wstrzymanie ruchu pociągów jest konieczne dla bezpieczeństwa.
- Na czas podejmowania niewybuchu linia musi zostać zamknięta. Nie będzie mógł się odbywać ruch kolejowy. Wszyscy mieszkający w tym obszarze - pracujący, przebywający- muszą ten obszar opuścić
- wyjaśnia Bartłomiej Bajak z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Ruch kolejowy na wiadukcie zostanie wstrzymany od godziny 10:30 na około 20-30 minut. Służby wprowadzają również dodatkowe obostrzenia.
- Na czas ewakuacji nad obszarem zagrożenia zostanie wyłączony ruch lotniczy, w szczególności zakazane są nagrania dronem
- mówi Aleksandra Freus z KMP we Wrocławiu.
Jak przygotować się do ewakuacji? Służby apelują o spokój
Przedstawiciele policji proszą o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń.
- Najważniejsze jest zachowanie spokoju, to nie pierwsza taka akcja we Wrocławiu
- przypomina Aleksandra Freus z KMP we Wrocławiu.
Osoby objęte ewakuacją proszone są o zabranie ze sobą dokumentów, telefonu i niezbędnych leków, a także o zamknięcie okien i drzwi przed opuszczeniem mieszkania. Dla osób potrzebujących transportu od godz. 8:00 podstawione zostaną autobusy MPK przy przystanku Grabiszyńska/Szpitalna oraz na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Kościuszki. Punkt przyjęcia dla ewakuowanych będzie działał w Narodowym Forum Muzyki. W razie potrzeby można kontaktować się z Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem tel. 71 770 22 22.
Współpraca: Michał Nawirski, Radio Eska