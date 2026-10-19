Wielka ewakuacja we Wrocławiu! Bomba lotnicza i utrudnienia w ruchu

Już jutro, we wtorek 20 października, we Wrocławiu odbędzie się wielka operacja saperska. Powodem jest odnaleziona na terenie inwestycji przy ul. Kolejowej niemiecka bomba lotnicza SC 250 z czasów II wojny światowej. Ważący około 250 kg niewybuch zostanie podjęty i przetransportowany na poligon w Świętoszowie. Akcja wiąże się z koniecznością ewakuacji i spowoduje poważne utrudnienia w mieście.

Bomba lotnicza we Wrocławiu. Ewakuacja 3 tysięcy osób

W związku z zaplanowaną operacją, konieczna będzie ewakuacja blisko 3 tysięcy osób, które mieszkają lub pracują w promieniu 300 metrów od znaleziska. Służby podkreślają, że strefę zagrożenia należy opuścić najpóźniej do godziny 9:30. Jak informuje Piotr Szereda ze Straży Miejskiej Wrocławia, pierwotnie planowana godzina była inna.

- Godzina ewakuacji uległa zmianie z 8:30 na 9:30

- przypomina Piotr Szereda ze Straży Miejskiej Wrocławia.

Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia podało dokładną listę adresów objętych ewakuacją:

ul. Kolejowa 2–56

ul. Prosta 34–46

ul. Lelewela 1–23

ul. Grabiszyńska 2–36 (numery parzyste)

ul. Jęczmienna 12–22 oraz 17–29

ul. Pszenna 12–28

ul. Owsiana 1 i 20

ul. Żytnia 22–28

ul. Stysia 14–20a oraz 22–41a

ul. Zielińskiego 1–55 (numery nieparzyste)

ul. Piłsudskiego 9–29 (numery nieparzyste)

ul. Skwierzyńska 1–16

ul. Swobodna 71, 73, 73a, 77, 78

pl. Rozjezdny

pl. Legionów 9–14

We wtorek nie odbędą się również zajęcia w Technikum Chemicznym przy ul. Skwierzyńskiej, które znalazło się w strefie zagrożenia.

Paraliż komunikacyjny w centrum Wrocławia

Akcja saperów oznacza także ogromne zmiany w organizacji ruchu. Od godziny 10:00 planowane jest całkowite zamknięcie dla samochodów kluczowych arterii, w tym ulicy Piłsudskiego i Grabiszyńskiej w obu kierunkach. Utrudnienia dotkną również transport kolejowy. Jak wyjaśnia Bartłomiej Bajak z Urzędu Miejskiego Wrocławia, wstrzymanie ruchu pociągów jest konieczne dla bezpieczeństwa.

- Na czas podejmowania niewybuchu linia musi zostać zamknięta. Nie będzie mógł się odbywać ruch kolejowy. Wszyscy mieszkający w tym obszarze - pracujący, przebywający- muszą ten obszar opuścić

- wyjaśnia Bartłomiej Bajak z Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Ruch kolejowy na wiadukcie zostanie wstrzymany od godziny 10:30 na około 20-30 minut. Służby wprowadzają również dodatkowe obostrzenia.

- Na czas ewakuacji nad obszarem zagrożenia zostanie wyłączony ruch lotniczy, w szczególności zakazane są nagrania dronem

- mówi Aleksandra Freus z KMP we Wrocławiu.

Jak przygotować się do ewakuacji? Służby apelują o spokój

Przedstawiciele policji proszą o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń.

- Najważniejsze jest zachowanie spokoju, to nie pierwsza taka akcja we Wrocławiu

- przypomina Aleksandra Freus z KMP we Wrocławiu.

Osoby objęte ewakuacją proszone są o zabranie ze sobą dokumentów, telefonu i niezbędnych leków, a także o zamknięcie okien i drzwi przed opuszczeniem mieszkania. Dla osób potrzebujących transportu od godz. 8:00 podstawione zostaną autobusy MPK przy przystanku Grabiszyńska/Szpitalna oraz na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Kościuszki. Punkt przyjęcia dla ewakuowanych będzie działał w Narodowym Forum Muzyki. W razie potrzeby można kontaktować się z Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem tel. 71 770 22 22.

Współpraca: Michał Nawirski, Radio Eska