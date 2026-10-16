Poważny wypadek na Dolnym Śląsku! Auta zderzyły się z ciągnikiem, są ranni

Do bardzo niebezpiecznego zdarzenia doszło na drodze powiatowej nr 2876D w Bystrzycy Dolnej, na odcinku łączącym Świdnicę z Burkatowem. Jak informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy, zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb w czwartek wieczorem. Na miejsce natychmiast wysłano ratowników.

- Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów straży pożarnej Kierujący Działaniem Ratowniczym potwierdził zderzenie dwóch samochodów osobowych oraz ciągnika rolniczego

- informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.

Trzy osoby trafiły pod opiekę medyków

W wyniku zderzenia ucierpiały trzy osoby podróżujące pojazdami. Na szczęście ich stan był stabilny i nie straciły przytomności. Strażacy udzielili im pierwszej pomocy, a następnie przekazali ratownikom medycznym.

- W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały trzy osoby. Wszystkie były przytomne oraz w kontakcie. Poszkodowanych przekazano pod opiekę przybyłemu na miejsce Zespołowi Ratownictwa Medycznego

- czytamy w oficjalnym komunikacie straży pożarnej.

Droga zablokowana. Duże utrudnienia w ruchu

Akcja ratownicza i usuwanie skutków wypadku spowodowały poważne utrudnienia dla kierowców. Z uszkodzonych pojazdów wyciekały płyny eksploatacyjne, co wymagało neutralizacji przez strażaków. Droga w miejscu zdarzenia została na pewien czas całkowicie zamknięta dla ruchu.

Służby ratunkowe, korzystając z okazji, ponownie przypominają o kluczowych zasadach bezpieczeństwa na drodze. Chwila nieuwagi, nadmierna prędkość czy brawura mogą mieć tragiczne skutki. Strażacy ze Świdnicy wystosowali ważny apel do wszystkich kierowców:

„Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków drogowych oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa! Chwila nieuwagi na drodze może doprowadzić do tragicznych konsekwencji.”

Okoliczności wypadku w Bystrzycy Dolnej wyjaśnia policja.