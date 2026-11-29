24 listopada 2026 roku funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Polkowic przeszukali dom 35-latka i zabezpieczyli 43 sztuki amunicji, w tym naboje Magnum oraz Parabellum.

Zatrzymany mężczyzna odpowie za posiadanie amunicji bez wymaganego zezwolenia, co jest zagrożone karą do 8 lat więzienia.

Podejrzany wyjaśnił mundurowym, że natrafił na naboje na terenie ogródków działkowych.

Policyjna akcja w powiecie polkowickim. Kryminalni zabezpieczyli 43 sztuki amunicji

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach ustalili, że jeden z mieszkańców regionu może przechowywać niebezpieczne przedmioty. Aby zweryfikować te informacje, funkcjonariusze pojechali pod adres 35-letniego mieszkańca powiatu polkowickiego i weszli na teren jego posesji.

W trakcie dokładnego przeszukania budynków mieszkalnych i gospodarczych mundurowi potwierdzili swoje wcześniejsze ustalenia. Kryminalni znaleźli i zabezpieczyli 43 sztuki amunicji bojowej, wśród której znajdowały się naboje typu Magnum oraz Parabellum. Mężczyzna nie miał wymaganego w Polsce specjalnego pozwolenia na posiadanie takich środków bojowych, dlatego od razu został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Zarzut prokuratorski dla 35-latka. Za nielegalną amunicję grozi do 8 lat więzienia

Następnego dnia po zatrzymaniu zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przeprowadzenie czynności procesowych. Prokurator przedstawił 35-latkowi zarzut posiadania amunicji bez wymaganego prawem zezwolenia. Podejrzany przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia.

Mieszkaniec powiatu polkowickiego przekonywał funkcjonariuszy, że nie kupił nabojów na czarnym rynku, a jedynie przypadkiem natknął się na nie na lokalnych ogródkach działkowych. Zamiast zawiadomić o tym służby, zabrał znalezisko do domu. Sprawa trafi teraz do sądu, a zgodnie z polskim Kodeksem karnym za nielegalne posiadanie broni lub amunicji grozi kara od 6 miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności.

W związku z tym zdarzeniem dolnośląscy funkcjonariusze apelują o ostrożność. Po zauważeniu przedmiotów przypominających broń, amunicję, niewybuchy lub materiały wybuchowe kategorycznie nie wolno ich dotykać, przenosić ani zabierać do domu. O każdym takim przypadku trzeba natychmiast poinformować najbliższą jednostkę policji, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

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