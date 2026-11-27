Groźny pożar w centrum Karpacza. Strażacy walczą z ogniem

Służby ratunkowe interweniują przy ulicy Konstytucji 3 Maja w Karpaczu, gdzie doszło do pożaru obiektu handlowo-usługowego. O zdarzeniu poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.

Strażacy prowadzą działania ratowniczo-gaśnicze w związku z pożarem budynku handlowo-usługowego. Pożarem objęty jest cały budynek

– przekazali strażacy w opublikowanym komunikacie.

Jak informuje portal jelonka.com, w momencie przybycia pierwszych jednostek na miejsce płomienie obejmowały już całą nieruchomość. Jednym z głównych zadań strażaków było niedopuszczenie do zajęcia się ogniem pobliskiego domu. W akcji uczestniczy dziewięć zastępów straży pożarnej.

Jedna osoba poszkodowana w pożarze w Karpaczu

Według informacji przekazanych przez portal jelonka.com jedna osoba zdołała opuścić płonący obiekt o własnych siłach. Konieczne było jednak udzielenie jej pomocy medycznej z powodu podtrucia tlenkiem węgla.

Oprócz strażaków na miejscu zdarzenia pracują również funkcjonariusze policji oraz zespół ratownictwa medycznego.

Wyłączono prąd w centrum Karpacza. Strażacy apelują

Prowadzona akcja gaśnicza wiąże się z utrudnieniami dla mieszkańców oraz osób przebywających w centrum Karpacza. Jak podaje jelonka.com, na czas interwencji odłączono w tej części miasta zasilanie.

Straż pożarna zwróciła się do mieszkańców i kierowców z apelem o zachowanie ostrożności.

Apelujemy o unikanie rejonu prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych oraz stosowanie się do poleceń służb

– czytamy w komunikacie jeleniogórskiej straży pożarnej.

Szczególnie istotne jest także zapewnienie służbom możliwości sprawnego dotarcia na miejsce zdarzenia.

Prosimy również o pozostawienie swobodnego dojazdu dla pojazdów ratowniczych

– dodają strażacy.