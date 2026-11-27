W piątek, 27 listopada 2026 roku, wierni z podwrocławskiego Wilkszyna otrzymali tragiczną wiadomość o śmierci swojego proboszcza. Jak wynika z informacji przekazanych przez wrocławskiego „Gościa Niedzielnego”, duchowny poczuł się źle, a następnie zasłabł. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Podjęta reanimacja nie przyniosła jednak oczekiwanego rezultatu.

O śmierci kapłana poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych parafia św. Wawrzyńca w Wilkszynie.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dziś zmarł nasz Proboszcz, ks. Zbigniew

– przekazano w komunikacie parafii.

Wiernych zaproszono również do udziału w nabożeństwie w intencji zmarłego duchownego.

Wierni żegnają proboszcza z Wilkszyna. Poruszające komentarze

Informacja o odejściu ks. Zbigniewa Bortnika spotkała się z licznymi wyrazami współczucia. Pod wpisem parafii w mediach społecznościowych pojawiły się słowa pożegnania. Internauci wspominają duchownego jako człowieka o dobrym sercu, zaangażowanego w swoją posługę.

– Wspaniały człowiek. Pokój jego duszy – napisała jedna z osób komentujących wpis parafii.

– Dziękuje za jego dobroć,otwarte serce i jego posługę.Niech Dobry Bóg przyjmie Go do swojej chwały. – czytamy w kolejnym komentarzu.

Niektórzy wciąż nie mogą pogodzić się z wiadomością o nagłym odejściu kapłana.

– Wspaniały Ksiądz. Nie mogę w to wierzyć – przyznał jeden z internautów.

Gmina Miękinia żegna ks. Zbigniewa Bortnika

Na wiadomość o śmierci duchownego zareagowali także przedstawiciele gminy Miękinia. W opublikowanym pożegnaniu przypomnieli o wieloletniej działalności duszpasterskiej kapłana.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. ks. Zbigniewa Bortnika, Proboszcza parafii w Wilkszynie, wieloletniego dziekana

– przekazała gmina Miękinia.

Słowa wsparcia skierowano zarówno do najbliższych zmarłego, jak i członków miejscowej wspólnoty parafialnej.

Rodzinie, Bliskim oraz całej wspólnocie parafialnej składamy najszczersze wyrazy współczucia i słowa otuchy w tych trudnych chwilach

– czytamy w komunikacie gminy.

W swoim wpisie samorząd zwrócił również uwagę na zaangażowanie duchownego oraz jego postawę wobec innych ludzi.

Niech pamięć o Jego wieloletniej posłudze duszpasterskiej, zaangażowaniu i oddaniu drugiemu człowiekowi pozostanie w sercach wszystkich, którzy mieli okazję Go poznać

– podkreślono.

Ks. kan. Zbigniew Bortnik zmarł w wieku 65 lat. Data pogrzebu duchownego nie jest jeszcze znana. Jak przekazała parafia, szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych zostaną podane w najbliższych dniach.