Do dramatycznych wydarzeń doszło w piątek (27 listopada) w Twardogórze, niewielkim mieście na Dolnym Śląsku. Jak informują służby, doszło tam do zdarzenia kryminalnego, w którym główną rolę odegrał nieletni. Sprawa jest szokująca, ponieważ ofiarą ataku padła matka 14-letniego sprawcy.

Atak w Twardogórze. Prokuratura potwierdza

Szczegóły zdarzenia przekazała Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu w rozmowie z PAP. Nastolatek użył noża, by zaatakować swoją matkę. Chłopak został już zatrzymany przez funkcjonariuszy policji. Potwierdził to w rozmowie z PAP rzecznik prokuratury.

14-letni sprawca zaatakował nożem swoją matkę, zadał jej trzy ciosy. Został zatrzymany przez policję i o jego losie będzie teraz ze względu na jego wiek decydował sąd rodzinny

- powiedział prok. Jakub Dłubacz.

Jaki jest stan matki? Co dalej z 14-latkiem?

Zraniona kobieta natychmiast trafiła pod opiekę medyków. Z informacji, jakie PAP uzyskała w Prokuraturze Rejonowej w Oleśnicy, wynika, że jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Kobieta była przytomna, gdy trafiła do szpitala. Jej stan nie zagrażał życiu, ale nie jest jasne, czy będzie mogła złożyć zeznania

- przekazali śledczy.

Ze względu na wiek sprawcy, dalsze postępowanie w jego sprawie będzie wyglądać inaczej niż w przypadku osoby dorosłej. O losie 14-latka zadecyduje teraz sąd rodzinny. To on podejmie decyzję o ewentualnych środkach wychowawczych lub poprawczych.