Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem we Wrocławiu

Na podstawie najnowszych odczytów ze stacji pomiarowych jakość powietrza w stolicy Dolnego Śląska jest dzisiaj dobra, a w niektórych rejonach nawet bardzo dobra. Z danych pomiarowych wynika, że na stacji przy Al. Wiśniowej ogólny indeks jakości powietrza jest dobry, a wskaźniki dla pyłów zawieszonych oceniono jako bardzo dobre. Z kolei przy wybrzeżu Conrada-Korzeniowskiego parametry dla pyłów PM10 oraz PM2.5 są dobre.

Zimowy wiatr i opady śniegu skutecznie wspierają oczyszczanie atmosfery, dzięki czemu dym z domowych pieców i spaliny z rur wydechowych nie gromadzą się tuż przy ziemi. To doskonały moment na przewietrzenie mieszkania, spacer z dziećmi czy aktywność na zewnątrz. Choć temperatura spada nieco poniżej zera, wrocławianie mogą dziś oddychać pełną piersią.

Jak odczytywać dzisiejsze (27.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dobrze zrozumieć dane ze stacji, warto znać oficjalne punkty odniesienia. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) ustalił dobową normę bezpieczeństwa dla pyłu PM10 na poziomie 50 µg/m³, natomiast roczny limit dla drobin PM2.5 wynosi 20 µg/m³ (Światowa Organizacja Zdrowia zaleca z kolei, by dobowe stężenie PM2.5 nie przekraczało 15 µg/m³).

Oto szczegółowy podgląd odczytów z wrocławskich stacji pomiarowych:

Wrocław, wyb. Conrada-Korzeniowskiego (pomiar z godziny 08:20) – o godzinie 08:00 stężenie drobin PM2.5 wynosiło 26.4 µg/m³ . Stacja nie podała surowej wartości liczbowej dla pyłu PM10, jednak indeksy dla obu pyłów określono jako dobre. Odczyt PM2.5 nieznacznie odbiega od rygorystycznych rekomendacji dobowych WHO, jednak wpisuje się w bezpieczne normy krajowe.

(pomiar z godziny 08:20) – o godzinie 08:00 stężenie drobin PM2.5 wynosiło . Stacja nie podała surowej wartości liczbowej dla pyłu PM10, jednak indeksy dla obu pyłów określono jako dobre. Odczyt PM2.5 nieznacznie odbiega od rygorystycznych rekomendacji dobowych WHO, jednak wpisuje się w bezpieczne normy krajowe. Wrocław, Al. Wiśniowa (pomiar z godziny 08:25) – stacja zarejestrowała ogólny indeks jakości jako dobry, natomiast indeksy cząstkowe dla pyłów PM10 oraz PM2.5 oszacowano jako bardzo dobre. Na stacji nie odnotowano surowych wartości liczbowych.

Dzisiejsze stężenia pyłów mieściły się w granicach dopuszczalnych norm GIOŚ, co potwierdza brak zagrożenia smogowego we Wrocławiu.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mgła, która powstaje, gdy zanieczyszczenia – głównie dym z domowych pieców oraz spaliny samochodowe – mieszają się z wilgotnym powietrzem. Zjawisko to grozi nam najbardziej w bezwietrzne, chłodne dni, kiedy ciepłe powietrze wyżej działa jak niewidzialna pokrywa i zatrzymuje dym tuż nad ziemią. Drobne cząsteczki brudu wnikają wtedy do płuc i krwioobiegu. Pamiętaj o złotej zasadzie mieszkańca: zawsze sprawdzaj aktualne wskaźniki jakości powietrza przed wyjściem na dłuższą aktywność, zwłaszcza jeśli jesteś w grupie wrażliwej.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie