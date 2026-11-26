Spis treści
Akcja „Bezpieczna ósemka” na Dolnym Śląsku. Kontrole na drodze krajowej numer 8
Policyjna akcja „Bezpieczna ósemka” ruszyła 20 listopada, a wzmożone kontrole na drodze krajowej numer 8 na Dolnym Śląsku potrwają do 3 grudnia. Funkcjonariusze prowadzą działania na odcinkach tej trasy w powiatach wrocławskim, dzierżoniowskim, ząbkowickim oraz kłodzkim. Ze względu na duże natężenie ruchu na tej drodze mundurowi zwracają szczególną uwagę na to, jak zachowują się kierowcy. Patrole pojawiają się w różnych lokalizacjach i o zmiennych porach.
Fotoradary grozy w Polsce. Te "strzelają" co chwilę
Grupa SPEED, drony i mierniki laserowe. Jaki sprzęt wykorzystuje policja?
Do prowadzenia działań mundurowi angażują zróżnicowany sprzęt. Na trasę wyjeżdżają zarówno oznakowane radiowozy z laserowymi miernikami prędkości, jak i nieoznakowane pojazdy policyjnych grup SPEED. Sytuację na drodze funkcjonariusze obserwują także z powietrza przy użyciu dronów.
Kontrole drogowe na trasie numer 8. Siedem wykroczeń pod lupą policjantów
Sprawdzanie, czy kierujący stosują się do ograniczeń prędkości, to tylko jeden z elementów akcji. Mundurowi wytypowali siedem obszarów bezpośrednio wpływających na bezpieczeństwo osób w podróży.
Podczas kontroli funkcjonariusze weryfikują:
- trzeźwość kierujących pojazdami,
- stan techniczny kontrolowanych samochodów,
- obecność obowiązkowego wyposażenia w autach,
- zapięcie pasów bezpieczeństwa oraz sposób przewożenia dzieci,
- przestrzeganie znaków i sygnałów drogowych,
- prawidłowość wykonywania manewru wyprzedzania,
- używanie telefonu w trakcie prowadzenia pojazdu.