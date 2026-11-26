Akcja „Bezpieczna ósemka” na Dolnym Śląsku. Kontrole na drodze krajowej numer 8

Policyjna akcja „Bezpieczna ósemka” ruszyła 20 listopada, a wzmożone kontrole na drodze krajowej numer 8 na Dolnym Śląsku potrwają do 3 grudnia. Funkcjonariusze prowadzą działania na odcinkach tej trasy w powiatach wrocławskim, dzierżoniowskim, ząbkowickim oraz kłodzkim. Ze względu na duże natężenie ruchu na tej drodze mundurowi zwracają szczególną uwagę na to, jak zachowują się kierowcy. Patrole pojawiają się w różnych lokalizacjach i o zmiennych porach.

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Grupa SPEED, drony i mierniki laserowe. Jaki sprzęt wykorzystuje policja?

Do prowadzenia działań mundurowi angażują zróżnicowany sprzęt. Na trasę wyjeżdżają zarówno oznakowane radiowozy z laserowymi miernikami prędkości, jak i nieoznakowane pojazdy policyjnych grup SPEED. Sytuację na drodze funkcjonariusze obserwują także z powietrza przy użyciu dronów.

Kontrole drogowe na trasie numer 8. Siedem wykroczeń pod lupą policjantów

Sprawdzanie, czy kierujący stosują się do ograniczeń prędkości, to tylko jeden z elementów akcji. Mundurowi wytypowali siedem obszarów bezpośrednio wpływających na bezpieczeństwo osób w podróży.

Podczas kontroli funkcjonariusze weryfikują: