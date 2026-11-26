Sprawa wrześniowej tragedii w powiecie bolesławieckim wchodzi w nowy etap. Śledczy postanowili przyjrzeć się nie tylko samemu sprawcy zabójstwa, ale również pracy funkcjonariuszy biorących udział w tamtej interwencji. Nowe informacje w tej sprawie przekazała w czwartek (26 listopada) Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Śledczy sprawdzają policyjne procedury

Z informacji przekazanych przez rzecznik wynika, że decyzja o uruchomieniu osobnego postępowania zapadła dzień wcześniej.

25 listopada 2026 roku, w Wydziale 1 Śledztw Prokuratury Okręgowej wszczęto z urzędu śledztwo dotyczące możliwości niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Postępowanie dotyczy czynności służbowych przygotowywanych i przeprowadzonych 24 września 2026 roku, w miejscowości Kraśnik Górny. Tego dnia podczas policyjnej akcji, doszło do śmiertelnego postrzelenia funkcjonariusza miejscowej jednostki Policji

- informuje rzecznik jeleniogórskiej prokuratury.

Impulsem do takiego kroku stały się dowody zebrane w trakcie przesłuchań i oględzin prowadzonych przeciwko zabójcy. Ewa Węglarowicz-Makowska wyjaśniła szczegółowo, co skłoniło oskarżycieli do działania:

Podstawą wszczęcia tego odrębnego postępowania były materiały zgromadzone w śledztwie prowadzonym przeciwko sprawcy zabójstwa policjanta. Ich analiza wskazała na konieczność szczegółowego wyjaśnienia wszystkich okoliczności związanych z możliwym niedopełnieniem obowiązków służbowych przez kierownictwo i funkcjonariuszy KPP w Bolesławcu uczestniczących w zdarzeniu”.

Co dokładnie zbada prokuratura?

Teraz śledczy muszą odpowiedzieć na pytanie, czy akcja była odpowiednio zabezpieczona.

Prokurator zbada w szczególności, czy podczas przygotowania i realizacji policyjnych czynności dochowano wszystkich wymaganych procedur oraz czy osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg działań prawidłowo wywiązały się ze swoich obowiązków. Postępowanie prowadzone jest w kierunku przestępstwa określonego w art. 231 § 1 kk”

- informuje Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Wspomniany przepis Kodeksu karnego dotyczy przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Tragiczny przebieg interwencji w Kraśniku Górnym

Przypomnijmy, że do dramatu doszło 24 września w podbolesławieckim Kraśniku Górnym. Podczas czynności prowadzonych na terenie prywatnej posesji, 33-letni mężczyzna otworzył ogień z pistoletu marki Browning, raniąc jednego z mundurowych prosto w głowę. Poszkodowanego natychmiast przetransportowano śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Pomimo natychmiastowej pomocy i wysiłków lekarzy, życia funkcjonariusza nie udało się uratować. W wyniku odniesionych obrażeń zginął sierż. Natan Sieroń.

Kim jest sprawca? Był wcześniej karany w Niemczech

W toku głównego śledztwa prokuratura ujawniła również dokładne okoliczności samego ataku oraz przeszłość kryminalną zatrzymanego 33-latka. We wcześniejszych komunikatach śledczy wskazywali:

Do zdarzenia doszło 24 września 2026 roku, około godz. 11.00, na terenie jednej z posesji w Kraśniku Górnym, podczas wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Sprawca działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia jednego z policjantów, oddał w jego kierunku strzał z broni palnej w postaci pistoletu samopowtarzalnego Browning HP kal. 9mm”.

Napastnik został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Z wcześniejszych ustaleń prokuratury wiadomo, że:

Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu przestępstw. Złożył wyjaśnienia. Prokurator Rejonowy w Bolesławcu skierował do tamtejszego Sądu Rejonowego wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, na okres 3 miesięcy”.

Co istotne w kontekście nowego śledztwa dotyczącego przygotowania policjantów do akcji, 33-latek nie był osobą anonimową dla europejskiego wymiaru sprawiedliwości i miał już wcześniej zatargi z prawem właśnie z powodu broni.

Podejrzany był już wcześniej wielokrotnie karany sądownie na terenie Niemiec, między innymi w 2024 roku, przez Sąd w Bautzen, za przestępstwo związane z nielegalnym wywozem lub przywozem broni palnej, części i elementów tej broni oraz amunicji

- informowała prokuratura.