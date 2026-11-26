Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok w głośnej sprawie ataku na obywatela Ukrainy. 30-letni mieszkaniec powiatu lubińskiego został skazany na karę 3,5 roku bezwzględnego pozbawienia wolności. Dodatkowo musi zapłacić pokrzywdzonemu nawiązkę w wysokości 30 tysięcy złotych. Sąd nie miał wątpliwości, że napaść była motywowana narodowością ofiary.

Obrona kwestionuje motyw ataku

Oskarżony już wcześniej przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, jednak konsekwentnie nie zgadzał się z kwalifikacją ataku jako przestępstwa z nienawiści. Jego obrońca, Oskar Skoczylas, skomentował wyrok tuż po jego ogłoszeniu.

Mój klient już na poprzedniej rozprawie co do zasady przyznał się do zarzucanych mu czynów zabronionych. Kwestionował jedynie to, że dokonał ich na tle narodowościowym. I tak naprawdę z tym rozstrzygnięciem my nie możemy się zgodzić

- mówił obrońca.

Decyzja o ewentualnej apelacji ma zapaść po tym, jak obrona otrzyma pisemne uzasadnienie wyroku.

Groźby, pałka i strzały w twarz. Tak wyglądała napaść

Do dramatycznych wydarzeń doszło 21 czerwca przy ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Mężczyzna przyszedł do lokalu, wyzywał sprzedawcę i groził mu pałką teleskopową.

Sytuacja eskalowała. Mężczyzna kupił piwo, po czym zaczął je spożywać przed sklepem i zaczepiać przechodniów. Gdy pracownik sklepu zwrócił mu uwagę, 30-latek wpadł w szał. Zaczął obrażać Ukraińca i grozić mu pozbawieniem życia. Chwilę później wyciągnął wiatrówkę i wycelował w twarz sprzedawcy.

W obronie własnej zaatakowany chwycił za rękę napastnika, co doprowadziło do szamotaniny. W jej trakcie padły strzały. Jedna z kul trafiła ofiarę tuż obok oka. Na szczęście, po udzieleniu pomocy medycznej, okazało się, że mężczyzna nie wymagał hospitalizacji.

Co dalej w sprawie?

Wyrok, który zapadł w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, jest nieprawomocny. Oznacza to, że obronie przysługuje prawo do odwołania się do sądu wyższej instancji. Kluczowe będzie pisemne uzasadnienie, w którym sąd szczegółowo wyjaśni, dlaczego uznał atak za motywowany nienawiścią na tle narodowościowym.