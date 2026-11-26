Przebudowa ulicy Konstytucji 3 Maja w Karpaczu. Kurort zyska odnowiony deptak

Górski kurort Karpacz należy do najpopularniejszych celów wyjazdowych w Polsce. Turystów przyciągają tam górskie szlaki oraz bliskość Śnieżki, a także rozbudowana baza hotelowa, liczne restauracje i inne atrakcje. Samorząd przygotowuje obecnie przedsięwzięcie, które ma dodatkowo zwiększyć zainteresowanie przyjezdnych tym miejscem.

Inwestycja dotyczy deptaka przy ulicy Konstytucji 3 Maja, dzięki czemu ten fragment centrum ma zyskać całkowicie nowe oblicze. Przebudowa objęła odcinek liczący około 500 metrów i pochłonęła około 10 milionów złotych. Zakres robót wykraczał poza samą wymianę nawierzchni, ponieważ zmodernizowano także podziemną infrastrukturę, w tym sieć wodno-kanalizacyjną.

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Karpacz zimą

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Otwarcie deptaka w Karpaczu 5 grudnia. Miasto zaplanowało świąteczne iluminacje

Oficjalna inauguracja odnowionego traktu odbędzie się już wkrótce. Wydarzenie wyznaczono na 5 grudnia 2026 roku o godzinie 17.25. Wybór tego terminu wynika z chęci połączenia otwarcia zmodernizowanej przestrzeni z inauguracją sezonu świątecznego w kurorcie.

Harmonogram uroczystości zakłada rozświetlenie miejskiej choinki i świątecznych iluminacji. Turyści oraz mieszkańcy, którzy pojawią się w mieście na początku grudnia, zobaczą ścisłe centrum w odświeżonej odsłonie wraz z bożonarodzeniowymi dekoracjami.

Nowa organizacja ruchu w Karpaczu. Ograniczenia wjazdu na deptak

Zakończenie prac na deptaku wiąże się z wprowadzeniem zmienionej organizacji ruchu oraz ograniczeniami wjazdu do tej części miasta. W godzinach 4.30–10.00 z ulicy będą mogły korzystać wszystkie pojazdy, wliczając w to auta dostawców oraz mieszkańców. Później dostęp zablokują automatyczne słupki kontrolujące wjazd, które przepuszczą jedynie uprawnionych kierowców. Na przebudowanym odcinku zacznie obowiązywać ruch jednokierunkowy, a maksymalna dozwolona prędkość wyniesie 20 kilometrów na godzinę.