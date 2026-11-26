Pogoda we Wrocławiu: 27-29 listopada

Nadchodzące dni we Wrocławiu upłyną pod znakiem zimowej aury. Prognoza na weekend od 27 do 29 listopada zapowiada wyraźne ochłodzenie, które będzie postępować z dnia na dzień. Mieszkańcy powinni przygotować się na ujemne temperatury, a już w piątek pojawi się pierwszy w tym okresie akcent w postaci opadów śniegu. Weekend upłynie bez słońca, pod grubą warstwą chmur.

Piątek: powitanie zimy ze śniegiem

Weekend rozpocznie się od typowo zimowej scenerii. W piątek we Wrocławiu można spodziewać się słabych opadów śniegu, które wprowadzą zimowy nastrój. Temperatura będzie oscylować w okolicach zera – w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą około 0°C, a w nocy spadnie do około -1 stopnia Celsjusza. Wiatr będzie wiał z umiarkowaną prędkością około 3 m/s, co przy temperaturze bliskiej zera nie powinno powodować większego dyskomfortu. To będzie dzień, który wyraźnie zasygnalizuje nadejście chłodniejszej pory roku.

Sobota: mróz i dużo chmur

W sobotę pogoda we Wrocławiu ulegnie zmianie. Opady śniegu ustaną, jednak w zamian nadejdzie wyraźne ochłodzenie. Niebo pozostanie w pełni zachmurzone przez cały dzień, więc nie należy liczyć na promienie słońca. Temperatura maksymalna ledwo utrzyma się na lekkim minusie, osiągając około 0°C, ale noc przyniesie już solidny mróz rzędu -5 stopni. Będzie to więc znacznie chłodniejszy dzień niż piątek, zwłaszcza po zmroku.

Niedziela: najzimniejszy dzień weekendu

Niedziela zapowiada się na zdecydowanie najchłodniejszy dzień weekendu we Wrocławiu. Mróz utrzyma się przez całą dobę, a temperatury będą odczuwalnie niższe niż w poprzednich dniach. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie około -4°C, a nocą temperatura może spaść nawet do -7 stopni Celsjusza. Podobnie jak w sobotę, niebo będzie całkowicie pokryte chmurami, co w połączeniu z mrozem może stworzyć dość ponurą atmosferę. Wiatr znowu nieco przybierze na sile, osiągając prędkość około 4 m/s, co dodatkowo będzie potęgować uczucie chłodu.

Weekend w mieście pod znakiem zimy

Taka prognoza pogody sugeruje, że plany na weekend warto dostosować do zimowej aury. Piątkowy wieczór z lekkimi opadami śniegu może stworzyć przyjemny, zimowy klimat do spacerów, ale konieczne będą ciepłe ubrania. Z kolei sobota i niedziela, z uwagi na utrzymujący się mróz i brak słońca, będą sprzyjać raczej aktywnościom w zamkniętych przestrzeniach. To dobry moment na odwiedzenie miejsc kultury, spotkania w kawiarniach czy nadrabianie filmowych zaległości w domu. Jeśli ktoś jednak planuje wyjście na zewnątrz, powinien postawić na krótki, energiczny spacer i ubrać się bardzo ciepło, pamiętając o mroźnym powietrzu i wietrze.

Dane pogodowe: OpenWeather