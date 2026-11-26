Czwartkowy quiz z geografii. Stolice państw w nietypowej formie! Większość wymięka przy 3 pytaniu Pytanie 1 z 23 Jakie miasto jest stolicą Argentyny? Buenos Aires Bahia Blanca Rosario Następne pytanie

Czwartkowy quiz z geografii. Każde państwo na inną literę

Geografia i alfabet w jednym - to nasza kolejna propozycja w cyklu "Czwartkowy quiz z geografii". Każde państwo zaczyna się od innej litery. Pytań jest aż 23, ale już od 18 punktów wystawiamy bardzo dobre oceny! Pierwszą poważną zagwozdkę umieściliśmy w 3 pytaniu. Życzymy powodzenia i zapraszamy również do rozwiązywania quizów z innych dziedzin!