Zakład Karny w Głogowie. Skazany zniknął z miejsca pracy poza więzieniem

Osadzony zniknął w poniedziałek, 23 listopada. Służby penitencjarne darzyły mężczyznę dużym zaufaniem, dlatego zgodziły się na jego pracę zarobkową poza zamkniętym terenem zakładu karnego. Swoje obowiązki wykonywał w systemie bez konwojenta, więc na miejscu nie pilnowali go uzbrojeni strażnicy.

Funkcjonariusze nie od razu zorientowali się, że więzień samowolnie opuścił wyznaczone miejsce. O nagłym zniknięciu pracownika strażników więziennych zawiadomił zewnętrzny kontrahent zatrudniający skazanego. Dopiero po tym sygnale służby uruchomiły procedury alarmowe i ruszyły w pościg. W środę, 25 listopada, rzeczniczka Zakładu Karnego w Głogowie Małgorzata Sobków potwierdziła te doniesienia i przekazała, że poszukiwania uciekiniera wciąż trwają.

Poszukiwania zbiega z Głogowa. Za jakie przestępstwa odbywał wyrok?

Z ustaleń lokalnego portalu „MyGlogow” wynika, że poszukiwany odbywał wyrok pozbawienia wolności za przestępstwa dotyczące przywłaszczenia mienia. W związku z tym nie klasyfikowano go jako niebezpiecznego przestępcę, który zagrażałby życiu i zdrowiu innych osób.

Do zakończenia kary i wyjścia na wolność skazanemu brakowało zaledwie kilku miesięcy. Decydując się na ucieczkę, mężczyzna stracił szansę na szybki powrót do społeczeństwa i naraził się na surowe konsekwencje prawne. Za samowolne oddalenie się z miejsca pracy grozi mu teraz znaczne wydłużenie dotychczasowej kary. Funkcjonariusze policji oraz straży więziennej apelują o zachowanie ostrożności i proszą o kontakt wszystkie osoby, które mogą wiedzieć, gdzie przebywa zbieg.