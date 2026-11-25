Telewizja Polsat na 12 grudnia przygotowała we Wrocławiu specjalne widowisko muzyczne pod nazwą „Christmas Party - świąteczna lista przebojów”. Z materiałów prasowych Miasta Wrocław wynika, że „Christmas Party - świąteczna lista przebojów” to wielkie przeboje w wyjątkowych aranżacjach, nieoczywiste muzyczne spotkania i atmosfera, która pozwoli poczuć magię świąt jeszcze przed Wigilią.” Wstęp na imprezę dla publiczności pod sceną jest w pełni darmowy.

Maryla Rodowicz, Roxie Węgiel i Edyta Górniak we Wrocławiu. Pełny skład artystów

Na scenie zlokalizowanej na Placu Wolności zaprezentują się wykonawcy reprezentujący różne style muzyczne oraz pokolenia. Organizatorzy zapewniają, że uczestników czekają niezapomniane występy, duża dawka energii i wzruszenia.

Zgodnie z zapowiedziami Miasta Wrocław przed publicznością wystąpią:

Maryla Rodowicz

Edyta Górniak

Kuba Badach

Wiktor Waligóra

Igor Herbut

Cleo

Roxie Węgiel

Marcin Maciejczak

Patricia Kazadi

Afromental

Widowisko uświetnią również lokalne chóry z Wrocławia, wśród których znalazły się Zespół dziecięcy Młodzieżowej Akademii Musicalowej, Chór Studium Musicalowego Capitol, a także Wroclove Musical Choir. Za oprawę muzyczną wydarzenia odpowiada Grot Orkiestra, natomiast koncert poprowadzą Agnieszka Hyży i Olek Sikora.

Twórcom wrocławskiego wydarzenia przyświeca również szczególna idea towarzysząca występom, którą wyjaśniono w komunikacie prasowym.

„Muzyce towarzyszyć będzie ważne przesłanie: „Bądźcie dla siebie dobrzy”. Bo Boże Narodzenie to nie tylko prezenty, dekoracje i pięknie nakryty stół. To przede wszystkim ludzie, bliskość, pamięć o innych i dobre słowa, które potrafią znaczyć więcej niż najdroższy podarunek.”

Christmas Party we Wrocławiu 2026. Kiedy i o której godzinie odbędzie się koncert?

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje organizacyjne dotyczące imprezy:

Data koncertu to sobota, 12 grudnia

Lokalizacja to Plac Wolności we Wrocławiu

Wstęp na wydarzenie jest wolny

Widzowie, którzy nie pojawią się pod sceną, będą mogli śledzić transmisję na żywo na antenie Polsatu. Emisja koncertu „Christmas Party - świąteczna lista przebojów” rozpocznie się w sobotę, 12 grudnia, o godzinie 19.55.

Grudniowe widowisko nie zamyka listy imprez muzycznych w stolicy Dolnego Śląska. Organizatorzy przypominają, że Telewizja Polsat przygotuje we Wrocławiu także koncert sylwestrowy, a szczegółowe informacje na ten temat zostaną ogłoszone wkrótce.