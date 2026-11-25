Zderzenie autobusu z osobówką we Wrocławiu

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Kleczkowskiej i Trzebnickiej. Kierujący samochodem osobowym zderzył się z autobusem miejskim linii 132. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Jak informuje Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia, w wyniku kolizji ucierpiały trzy osoby.

„Uwaga, zderzenie auta osobowego z autobusem 132 na Kleczkowskiej/Trzebnickiej Trzy osoby są poszkodowane. Jedna została zabrana do szpitala

- informuje Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Co było przyczyną wypadku?

Na miejscu zdarzenia pracują policjanci, którzy ustalają dokładne okoliczności wypadku.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący autem osobowym wykonując manewr skrętu w lewo nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu buspasem autobusowi. Służby są na miejscu”

- czytamy w komunikacie Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Duże utrudnienia w MPK. Zmiany w kursowaniu

Wypadek spowodował duże utrudnienia w ruchu, zwłaszcza dla pasażerów komunikacji miejskiej. Zarówno tramwaje, jak i autobusy zostały skierowane na trasy objazdowe.

Jak informuje wrocławski magistrat, tramwaje kursują zmienioną trasą:

„Tramwaje linii 1, 7, 8 jadą objazdem w obu kierunkach od Pl. Powstańców Wielkopolskich przez Pl. Staszica, ul. Reymonta, ul. Bałtycką do Poświętnego.”

Zmiany dotyczą również autobusów, w tym linii, która brała udział w zdarzeniu.

„Autobusy linii 144 > Zwycięska 132 > Oporów jadą przez Most Osobowicki do Pl. Powstańców Wielkopolskich.”