ZOO Wrocław poinformowało o odejściu zwierzęcia, które przez niemal cztery dekady było jednym z najważniejszych symboli tego miejsca i towarzyszyło kolejnym pokoleniom gości.

„Z ogromnym smutkiem żegnamy Całkę. Nasza niedźwiedzica himalajska urodziła się u nas 2 stycznia 1989 roku. Miała 37 lat. W naturze niedźwiedzie himalajskie żyją zwykle około 20 lat. 37 lat w życiu niedźwiedzia to mniej więcej tyle, co sto lat w życiu człowieka. Całka była najstarszą niedźwiedzicą himalajską w Polsce i jedną z najstarszych w Europie”

- przekazało w oficjalnym komunikacie ZOO Wrocław.

Rekordowy wiek wrocławskiej niedźwiedzicy

Osiągnięcie blisko czterech dekad życia przez przedstawiciela tego gatunku to ewenement na skalę europejską. Opiekunowie zwracają uwagę, że w warunkach naturalnych zwierzęta te żyją niemal o połowę krócej. Wyjątkowość tego wyniku podkreśla ekspert z wrocławskiej placówki.

„Niedźwiedź, który dożywa wieku około 40 lat, to jak człowiek, który dożyje 100 lat. Całka była jednym z kilku najstarszych niedźwiedzi himalajskich w Europie”

- wyjaśnia cytowany na stronie zoo.wroclaw.pl Paweł Sroka, kierownik Sekcji Ssaków Drapieżnych ZOO Wrocław.

Niezwykły charakter i oryginalne hobby

Mimo zaawansowanego wieku samica nie traciła wigoru.

„(...)była aktywna i sprawna. Uwielbiała kąpiele słoneczne - w każdej możliwej pozycji. Potrafiła jeść w najbardziej zaskakujących pozach, a z kartonów robiła origami. Sama urządzała sobie wybieg, przesadzając po swojemu bambusy posadzone przez opiekunów. Lubiła przysiąść na samym skraju fosy, przyprawiając ich o palpitacje, a gdy w fosie czekały śliwki, bez wahania po nie schodziła”

- czytamy we wpisie opublikowanym przez ZOO Wrocław.

Codzienne obcowanie z niedźwiedzicą dostarczało pracownikom ogrodu mnóstwa radości i satysfakcji, co widać w ich poruszających wspomnieniach zamieszczonych w serwisie internetowym placówki.

Ambasadorka zagrożonego gatunku

Obecność Całki we Wrocławiu miała również ogromny wymiar edukacyjny. Dzięki niej pracownicy mogli skutecznie nagłaśniać dramatyczną sytuację dzikich populacji niedźwiedzi himalajskich, które mierzą się z degradacją siedlisk oraz okrutnym procederem nielegalnych polowań.

„Znały ją całe pokolenia zwiedzających - wielu z Was pamięta ją z dzieciństwa. Była też ambasadorką swojego gatunku. Pomagała nam opowiadać o tym, co zagraża niedźwiedziom himalajskim: o wycinaniu lasów, kłusownictwie i fermach żółci, na których tysiące tych zwierząt latami żyją w ciasnych klatkach”

- podkreśla w swoim oświadczeniu ZOO Wrocław.

Na koniec komunikatu pracownicy ogrodu podzielili się osobistym pożegnaniem, dziękując również mieszkańcom i turystom za wieloletnie wsparcie oraz ciepłe uczucia okazywane zwierzęciu.

„Praca z nią była czystą przyjemnością i zaszczytem. Całka stworzyła kawał historii tego zoo i na zawsze zostanie jego częścią”

- podsumowują jej opiekunowie cytowani przez ZOO Wrocław.

„Dziękujemy Wam za sympatię, którą ją darzyliście. Będziemy za Tobą tęsknić, Całeczko”

- dodaje wrocławski ogród.

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